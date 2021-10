Microsoft, en partenariat avec Micromania en France, a lancé les précommandes de son mini frigo ressemblant à une Xbox Series X. Comme on pouvait s'y attendre, les stocks se sont très vite écoulés. Désormais, le produit se revend très cher sur le marché gris.

À la base, ce n’était qu’un mème. Aujourd’hui, c’est un produit. Mardi 19 octobre, Microsoft a lancé les précommandes de son mini frigo ressemblant à une Xbox Series X — via un partenariat avec Micromania en France. Comme il fallait hélas s’y attendre, les stocks sont très vite partis et les spéculateurs sont désormais aux anges. Sur des sites comme eBay ou Leboncoin, on trouve déjà le produit à des prix très élevés.

Initialement, le mini frigo Xbox coûte 99,99 €. Mais certains cherchent à profiter de la pénurie pour s’enrichir, en doublant voire en triplant le tarif de ce qui n’était à l’origine qu’un gag. Des pratiques qui ne méritent bien entendu pas d’être encouragées. D’autant que plusieurs employés de Microsoft ont assuré que le mini frigo devrait de nouveau être disponible à son prix standard dans les semaines et mois à venir.

Ça me rend folle 😒 Mais c'était prévisible. Bande de mange biiiiiiip ! 🤬 https://t.co/XEouobNgJr — Mary #PokeGamesLand (@misskillzone76) October 19, 2021

Ne cédez pas à la tentation du mini frigo Xbox trop cher sur eBay

Dans un tweet publié le 19 octobre, Aaron Greenberg, en charge du marketing chez Xbox, explique ainsi : « Si les stocks seront faibles pour cette fin d’année, ce n’est pas un produit en édition limitée. Nous aurons plus d’exemplaires en début d’année prochaine, nous continuerons d’en produire et nous envisageons d’augmenter les volumes et la disponibilité dans les marchés en 2022. » Cette information est corroborée par John Friend, qui s’occupe du merchandising Xbox. « La production est en cours. Nous parlons tous les jours avec Ukonic ! (notre partenaire) et travaillons à améliorer la disponibilité. Les précommandes ne sont qu’un début », indique-t-il dans un message.

Marketing manager pour Xbox France, Marc Issaly tient un discours similaire, non sans lâcher une petite pique à l’encontre des spéculateurs : « Et si possible n’achetez pas aux scalpers & co (qu’on les laisse pourrir avec leur prix indécent), dur à dire je sais, mais il y aura de la réappro sur ce produit en 2022 j’ai ouïe dire, perso je vais être patient, pénible mais c’est comme ça ! Bonne journée à tous ! »

En somme, si la situation est aujourd’hui frustrante, elle devrait bientôt s’améliorer. Le succès fulgurant du mini frigo (écoulé en moins de 15 minutes selon Kotaku) va semble-t-il inciter Microsoft et son partenaire à ne pas en faire un produit à faible volume. Bref, il faut juste faire preuve d’un peu de patience. À noter qu’on peut le commander ici pour 139,95 €.

Crédit photo de la une : Microsoft Signaler une erreur dans le texte

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo