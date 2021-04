La Xbox Series X sera bien un frigo. Et non, ce n'est pas une blague.

La blague a-t-elle trop duré ? Quand la Xbox Series X a été dévoilée, de facétieux internautes ont été nombreux à remarquer que son design ressemblait plus ou moins à celui d’un réfrigérateur. Cette blague, devenue virale par la force des choses, n’a pas du tout été prise de haut par Microsoft qui a créé un véritable frigo géant en forme de Xbox Series X, dévoilé par Snoop Dogg himself dans un festival de second degré.

Un minifridge Xbox Series X

Et le 2 avril 2021, au lendemain du jour des blagues pas drôles, Xbox a promis qu’un nouveau réfrigérateur Xbox verrait le jour. Il ne s’agira pas d’un frigo américain, mais d’un mini-frigo, ce qui semble plus adapté à une blague. L’information vient directement d’Aaron Greenberg, responsable marketing pour Xbox et qui l’a annoncée dans un contexte tout particulier : celui d’un tournoi organisé par Twitter pour faire s’affronter des marques sur sa plateforme.

Ok…here goes. Help @Xbox win this and we’ll put into production this year REAL XBOX SERIES X MINI FRIDGES ! Yep, you read that right. Not an April Fools joke. Not clickbait. #Xbox #BestofTweets https://t.co/vm5B0kZht1 pic.twitter.com/A28hWBP3Db — Aaron Greenberg 🙅🏼‍♂️💚U (@aarongreenberg) April 2, 2021

L’adversaire du compte Xbox était le géant du bonbon Skittle qui, de son côté, avait promis de faire revenir le goût « citron vert » s’il gagnait. Le compte Xbox a remporté une très maigre victoire avec sa Xbox réfrigérante, avec un peu plus de 50 % des voix. La disponibilité du réfrigérateur collector n’a pas été dévoilée, mais Greenberg a promis que la production allait être lancée et que les premiers commandés seraient « remplis de jeux vidéo et de Skittle », pour ne pas complètement oublier que la marque Xbox est avant tout une entreprise de divertissement.

Cette petite pirouette publicitaire ne peut pas, en revanche, nous faire oublier que depuis sa sortie, la Xbox Series X est assez largement indisponible dans les rayons virtuels des magasins français. Comme la PS5, la console est l’une des denrées rares de la tech et il est difficile aujourd’hui d’en acquérir une à un prix normal — elle devrait être affichée à 499 € sur Amazon ou à la Fnac mais se monnaie plutôt autour de 600 € sur Leboncoin. La Xbox Series X, bien moins intéressante que sa grande sœur et vendue 249 €, ne connaît pas cette rupture de stock.

Certains liens sont affiliés.

Crédit photo de la une : Xbox Signaler une erreur dans le texte

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo