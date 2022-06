Braves Sans-éclats, si vous avez combattu un boss dans Elden Ring et que pendant votre affrontement les paroles d’une chanson vous ont subjugué, sachez que celles-ci sont complètement vides de sens.

Qui n’a pas été séduit par la chanson envoutante lors du combat contre Apôtre -santechair, ou par le chant épique du combat face à Starscrouge Radhan ? Sachez que ces paroles, comme la plupart de celles qui sont présentes dans Elden Ring, sont en réalité totalement vides de sens.

Comme l’a repéré le site Eurogamer le 20 juin 2022, un utilisateur de Reddit (et étudiant en latin) du nom de Magister Organi a méticuleusement étudié les paroles utilisées dans la bande originale du jeu et a confirmé que celles-ci n’étaient finalement que du « charabia ».

Dans Elden Ring, les chansons ressemblent à du latin, mais n’ont aucun sens

Pendant son enquête, Magister Organi a contacté différents artistes ayant travaillé sur la bande originale du jeu. Ces derniers lui ont fait plusieurs confidences sur le développement des chansons dans Elden Ring.

« Je suis un étudiant en latin et j’ai étudié toutes les chansons chorales d’Elden Ring », écrit Magister Organi sur son compte Reddit. « La première chanson que j’ai analysée était Le chant des lamentations, ce n’est pas l’OST [ndlr : original soundtrack, une chanson intervenant lors d’un combat particulier] d’un boss. Les paroles sont en effet en latin. J’ai contacté l’auteur des paroles il y a 3 mois et ensuite (à ma grande surprise) il m’a dit que seule celle-ci avait été écrite par lui. »

Les chansons d’Elden Ring sont aussi mystérieuses que Mélania. // Source : Elden Ring

« Après cela, j’ai contacté des producteurs de musique qui ont travaillé sur Elden Ring et ils m’ont affirmé que 99% des paroles du jeu n’existent dans aucune langue et ne veulent rien dire. » Le jeune étudiant en latin a également appris que « les paroles ont été générées par ordinateur et ajustées pour ressembler à des langues anciennes. » Il y a fort à parier que FromSoftware s’est inspiré des langues anciennes pour réaliser les chansons du jeu.

Il n’y a d’ailleurs rien de très surprenant à cela. Le jeune étudiant souligne que c’est une pratique très courante dans le milieu du jeu vidéo, lorsque les développeurs souhaitent simuler des langues anciennes.