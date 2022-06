Jusqu’au 27 juin prochain, GOG tient ses soldes estivales. C’est donc encore le moment pour investir dans d’excellents jeux vidéo sans se ruiner et d’en profiter sans DRM.

GOG, vous dites ? Si vous jouez sur PC, vous devez normalement connaître Steam (et ses fameuses soldes, d’ailleurs). Mais comme les autres plateformes que sont Battle.net, Origin ou encore Epic Games, les jeux que vous possédez ne vous appartiennent pas vraiment et ne peuvent pas être librement partagés à qui vous voulez. La faute, notamment, aux DRM (Digital Rights Management), dont GOG se fait une fierté de se passer. Ainsi, les jeux achetés chez GOG sont totalement libres d’accès et vous pouvez réellement en faire ce que vous voulez. De plus, comme son nom l’indique, Good Old Games propose énormément de vieux jeux souvent introuvables ailleurs.



Toutes les promotions GOG sont ici.

En quoi consistent ces soldes ? En plus de proposer des promotions sur des centaines de jeux, GOG offre également des titres et des cadeaux au fil des jours. Pour trouver jeu à sa ludothèque, des collections par thématiques, genres ou même décennies de sorties sont proposées.

Disco Elysium — The Final Cut à 13,99€ (- 65%)

Jeu de rôles acclamé à sa sortie puis re-acclamé au moment de sa version Final Cut qui a ajouté des doublages et une traduction française, Disco Elysium n’est cependant pas pour tout le monde. Il est en effet bavard et peu porté sur l’action. Mais si vous parvenez à rentrer dans son enquête intrigante, son riche univers, sa direction artistique solide ou encore son gameplay bourré de choix à opérer, nul doute que vous en sortirez satisfait.

Firewatch à 5€ (-75%)

En cette période caniculaire, pourquoi ne pas s’entraîner à devenir garde forestier pour prévenir les incendies ? En tout cas, le « simulateur de marche » Firewatch est bien plus que cela, grâce notamment à son scénario surprenant, son doublage de haute volée et son ambiance mémorable.

Frostpunk: Game of the Year Edition à 15,99€ (-67%)

À l’inverse, si vous recherchez la fraîcheur (et la grosse, grosse déprime), direction Frostpunk dans son édition GOTY. Le jeu de gestion vient ici avec toutes ses extensions et vous occupera des heures durant à tenter de faire survivre vos colonies dans les pires conditions climatiques possibles.

Dorfromantik à 10,39€ (-20%)

Relativement peu soldé puisque très récent, Dorfromantik n’en reste pas moins un choix de qualité. Dans ce jeu de puzzle détendu, charge à vous de placer au mieux des tuiles afin de créer un paysage le plus optimisé possible (ou joli, si vous le souhaitez) en collant de manière optimale arbres, eau, rails, habitations et autres champs. Idéal pour se détendre et les petites sessions.

A Plague Tale: Innocence à 10€ (-75%)

En attendant sa suite en fin d’année, A Plague Tale Requiem, il est encore temps de (re)faire l’excellent A Plague Tale: Innocence. Mélange d’action et d’infiltration dans la France du XIVe siècle en pleine peste noire, charge au joueur d’incarner la jeune Amicia qui doit tout faire pour survivre et protéger son jeune frère Hugo.

Hollow Knight à 7,49€ (-50%)

Hollow Knight Silksong n’a toujours pas de date de sortie et les fans du premier opus sont toujours en PLS depuis 2017. Qu’à cela ne tienne, il est toujours temps pour les autres de se mettre à ce solide metroidvania, aussi exigeant que magnifique.