Certains jeux n’ont jamais eu le droit à leur suite, tant attendue par les fans. Avec la Xbox & Bethesda Games Showcase, c’est peut-être l’occasion d’assister au retour de certains titres.

Vous êtes nostalgiques de certains jeux vidéo et vous attendiez leur suite depuis longtemps ? Avec la conférence Xbox & Bethesda Games Showcase, c’est peut-être l’occasion de découvrir ces titres tant espérés.

C’est officiel, la Xbox & Bethesda Games Showcase sera de retour le 12 juin 2022. L’annonce a été faite sur les réseaux sociaux de Xbox, le 28 avril. L’occasion pour nous de vous présenter quelques jeux très attendus, et dont l’annonce pourrait se faire lors de cet événement.

Certains jeux vidéo restent en développement durant de longues années avant d’être révélés au grand public. Dans cet article, nous avons choisi trois jeux qu’on aimerait voir annoncés lors du Bethesda Games Showcase.

Starfield, un jeu de rôle dans un univers de science-fiction

Le jeu a été dévoilé pour la première fois lors de l’E3 de 2018. Depuis, il y a eu le rachat de Bethesda par Microsoft. C’est maintenant l’occasion idéale pour Xbox de nous dévoiler un peu plus son titre, qui doit sortir le 11 novembre 2022. Nous savons déjà que plusieurs factions seront présentes et qu’il appartiendra aux joueurs et joueuses de choisir lesquelles il souhaite rejoindre, ou au contraire affronter. D’autres informations nous permettent aussi de penser que le joueur sera accompagné d’un robot du nom de VASCO : il permettra sans doute de lui fournir des informations et de l’aider tout au long de son voyage interplanétaire.

Forza Motorsports, retour aux sources pour Xbox

C’est une licence mythique qui a fait grandir Xbox. Forza Motorsports a toujours proposé des jeux aboutis, qui exploitaient au maximum les compétences de ses différentes consoles. Depuis Forza Motorsport 7 sorti il y a maintenant 6 ans, il n’y a plus jamais eu de suite. Cité par le média xboxygen, Chris Esaki, directeur de création chez Turn 10 et travaillant sur Forza Motorsport, s’était exprimé à ce sujet en 2017 : « Je sais que nous avons passé beaucoup de temps l’année passée à parler de détails physiques assez réalistes, il y a eu tellement de choses faites chez Turn 10, je voulais juste faire la lumière sur tout cela. L’équipe et moi sommes vraiment impatients pour l’année à venir, nous allons pouvoir partager beaucoup plus d’éléments sur le jeu que nous avons développé, je suis impatient de vous présenter tout cela en 2022. »

Après 6 ans de développement, le prochain Forza Motorsport devrait normalement faire son apparition lors de la Xbox Bethesda Games Showcase, l’occasion pour les fans de renouer avec cette licence phare de courses automobiles sur Xbox.

Fable, le RPG des années 2000

C’est l’un des jeux les plus appréciés sous licence Microsoft pour son univers et son gameplay ouvert. Il y a encore quelques années, le jeu appartenait encore aux studios Lionhead, société britannique fondée au début des années 2000, et qui a fermé en 2016 (après l’échec de l’épisode The Journey).

Phil Spencer, dirigeant de Microsoft, avait affirmé en 2017 sur Twitter que le jeu avait encore de nombreuses directions et projets à exploiter. Pour le moment, peu d’éléments sont connus sur l’histoire ou la forme que prendra le jeu. Certaines rumeurs ont laissé penser qu’il s’agira d’un MMO à part entière, tout en intégrant pour la première fois le mode en ligne. Cela a d’ailleurs été souligné peu de temps après, par Speshal Ed qui est Insider dans le projet. « Ce n’est pas un MMO, de ce que j’ai entendu. Fable 4 aura bien une dimension multijoueur, mais plutôt un aspect sous forme de mode, je pense. Pensez à de la COOP ou quelque chose du style. Mais les rumeurs d’un MMO sont fausses selon moi. »