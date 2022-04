Selfie isoloir : que risquez-vous à montrer votre vote sur les réseaux sociaux ?

Entre les selfies isoloir et les photos de bulletins en sortant des bureaux de vote, il est certain que des citoyennes et citoyens seront tentés de partager sur Twitter, Facebook ou Instagram des preuves de leur vote ce dimanche. Si vous n’êtes pas liés à un candidat en particulier et que vous avez peu d’influence en ligne, vous êtes libres de le faire, mais la pratique est très peu recommandée.