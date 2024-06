Lecture Zen Résumer l'article

Le 30 juin 2024 aura lieu le premier tour des élections législatives. Mais, dès la veille, les électeurs et électrices seront invités à se taire sur Internet et ne plus faire de propagande politique, que ce soit sur Facebook, X ou YouTube. Cela vaut aussi pour les candidats, les partis politiques et les militants.

C’est le 30 juin 2024 qu’aura lieu le premier tour des élections législatives, tout juste trois semaines après la dissolution de l’Assemblée nationale décidée par Emmanuel Macron. Compte tenu des délais extrêmement serrés pour les partis politiques, la campagne a été menée tambour battant. Le second tour, lui, est planifié au 7 juillet.

Au regard des enjeux du scrutin, la tentation sera grande pour les partis et pour les militants de se mobiliser jusqu’au bout pour convaincre les électeurs et les électrices de voter pour leurs candidats. En effet, l’extrême droite apparaît dans une position très favorable pour arriver en force au Parlement.

Un silence est attendu à partir de la veille des élections législatives

C’est toutefois prendre un risque : en effet, le code électoral prévoit dans son article L49 une règle qui interdit de faire une quelconque propagande électorale. Cette consigne se déclenche la veille du scrutin, à minuit. Pour le vote du 30 juin, cela veut dire que le 29 juin, à partir de minuit, il faudra en principe faire silence.

Dans le cadre de l’article L49, il est notamment interdit de « diffuser ou faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale ». En clair, il faut cesser de faire la promotion pour son parti ou son candidat sur Internet, quel que soit le canal utilisé.

D’autres exigences sont consignées dans cet article de loi : il ne faut pas tenir de réunion électorale, faire du tractage, ou bien téléphoner, de façon automatique ou non, aux électeurs et électrices pour les pousser à voter pour son camp. Ces règles sont anciennes : les premières d’entre elles ont été édictées en 1964, et complétées par la suite.

Ces consignes s’appliquent aux candidats comme aux équipes qui sont derrière eux, ainsi qu’aux militants et, plus généralement, aux particuliers. C’est ce que considère le Conseil constitutionnel, dont l’une des missions est de veiller au bon déroulement des élections nationales. Dans un article de 2022, l’institution indiquait :

« Ces limitations ou interdictions s’imposent tout particulièrement à ceux qui ont à la fois un intérêt à influencer l’électorat et les moyens de le faire […] Les citoyens ne sont pas non plus exemptés du respect de ces règles. Il est donc préférable de s’abstenir de toute activité de propagande la veille et le jour du scrutin. »

Le Conseil constitutionnel ajoutait par ailleurs « ces dispositions ont pour objectif de garantir la sincérité du scrutin et d’éviter toute forme de pressions intempestives sur les électeurs. » Et lorsque le scrutin est tout proche, il y a des limitations et des interdictions plus strictes qui se mettent en place. La preuve avec la règle de l’article L49.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Reste une question : quel risque juridique un internaute court-il à faire de la propagande électorale la veille du scrutin ou le jour J ? En théorie, il peut subir une amende de 3 750 euros (article L89 du code électoral). Dans les faits, il y a bien des messages qui passent sous les radars et ne sont pas inquiétés.

Les mêmes règles s’appliqueront lors du second tour des législatives. Gare aux choix des mèmes, donc.

Pour aller plus loin À quoi ressemble le vote par Internet des Français à l’étranger ?

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !