Que contient le QR code sur la nouvelle carte électorale ?

La nouvelle carte électorale dispose d’un QR code, qui mène vers un site. Il ne contient rien d’autre.

L’élection présidentielle 2022 ainsi que les législatives se tiendront dans deux mois. Si vous êtes inscrit sur les listes électorales, vous recevrez d’ici peu une nouvelle carte électorale. Votre numéro d’électeur ou d’électrice y est mis en exergue — il s’agit d’un identifiant unique, qui sert notamment pour les procurations. Mais une nouveauté plus notable est l’ajout d’un QR code sur le devant de la carte.

Un QR code est un pictogramme visuel qu’il suffit de scanner avec la caméra de votre smartphone pour être redirigé, dans le navigateur de votre mobile, vers un site internet spécifique. À quoi sert celui qui est dorénavant présent sur votre carte électorale ?

La carte électorale 2022 contient un QR code qui renvoie vers un site officiel. // Source : Ministère de l’intérieur

Le QR code de la carte électorale renvoie seulement vers un site

Ce QR code ne contiendra aucune information personnelle vous concernant. Son usage n’est pas non plus le même que pour le pass vaccinal, car il ne sera pas à présenter à quiconque avant ou après le vote. Le pictogramme est à usage pratico-pratique, et à titre individuel, puisqu’il se contente de renvoyer vers un site internet spécifique : www.elections.interieur.gouv.fr

Les fonctionnalités de ce site, notamment dans l’onglet « Mes démarches », permettent de :

Vérifier votre situation électorale à ce jour (un formulaire à remplir vous indique si vous êtes bien présent sur la liste électorale) ;

Vous inscrire en ligne sur les listes électorales (vous avez jusqu’au 2 mars 2022, voici comment faire ) ;

Identifier le bureau de vote où vous devrez voter ;

Préparer une demande de procuration si vous ne pouvez pas être présent le jour du scrutin (vous pouvez également vérifier à qui vous avez donné procuration ou qui vous a donné procuration).

Vous trouverez par ailleurs quelques onglets pédagogiques listant les différents types d’élections en France. Un onglet « Les résultats » pourra servir, après les scrutins, à consulter les résultats pour chaque tour.