Le premier Ministre va prendre la parole jeudi 26 novembre au matin pour faire le point sur les annonces d'Emmanuel Macron. Voici comment suivre son allocution.

Deux jours après les annonces d’Emmanuel Macron sur la levée progressive des mesures de confinement, le premier Ministre va à son tour prendre la parole. Jean Castex va faire le point sur la situation en détail, et apporter de nombreuses précisions sur l’application de ces mesures. Contrairement aux allocutions hebdomadaires depuis le début du nouveau confinement, cette conférence de presse aura lieu le matin, à 11 heures, et non pas à 18 heures.

Ce léger déconfinement progessif de la France intervient à un moment d’amélioration de la crise sanitaire. En effet, depuis plusieurs semaines, le nombre de cas de Covid-19 positifs journalier est en baisse, et s’est établi à 20 000. Le nombre de personnes hospitalisées et en réanimation est également en recul. Emmanuel Macron l’a même déclaré : « Le pic de la seconde vague de l’épidémie est passé ». Il a néanmoins également précisé qu’il fallait continuer à faire des efforts, et que le virus « circulait toujours ».

Comment suivre les annonces de Jean Castex ?

Quand ? Jean Castex prendra la parole jeudi 26 novembre au matin, à 11h.

Jean Castex prendra la parole jeudi 26 novembre au matin, à 11h. Où ? L’intervention de Jean Castex sera retransmise en direct sur les sites des principales chaînes d’information en continu, telles que BFMTV, FranceInfo et LCI. Vous pourrez également suivre son allocution sur son compte Twitter sur celui du gouvernement. Enfin, la vidéo de la conférence de presse sera disponible sur son compte Facebook. Nous mettrons un lien ci-dessous dès qu’il sera disponible.

Quelles annonces sont attendues ?

Concrètement, Jean Castex va devoir détailler toutes les mesures annoncées par le président, dont les trois étapes de déconfinement évoquées mardi soir. Le Premier ministre va notamment faire le point sur la liste des commerces non essentiels autorisés à rouvrir dès le 28 novembre, ou encore sur les modalités des nouveaux protocoles sanitaires que ces derniers devront mettre en place.

Également à l’ordre du jour, les cas particuliers des agences immobilières, ou encore des auto-écoles, pour l’instant non concernées par les réouvertures prévues. Un autre point sur lequel Jean Castex devra rendre son arbitrage : l’ouverture des commerces le dimanche. Le ministre de l’Économie Bruno Le Maire a en effet déclaré « être favorable » à l’ouverture de tous les commerces le dimanche, et ce jusqu’aux fêtes de fin d’année, afin de compenser la fermeture imposée lors du mois de novembre.

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo