Les mèmes partagent deux caractéristiques : ils sont partout, et ce sont la plupart du temps des images de très mauvaise qualité. Un compte Twitter s'est donné comme objectif de les restaurer, et de leur rendre leur HD passée.

« Retrouve, restaure, recrée, protège et conserve les mèmes en haute résolution (aucun watermarks ni pseudos) » : la mission du compte Twitter @MemesToHD est affichée dès le début. Et ça n’est pas une mince affaire : sur les milliers de mèmes partagés chaque jour sur les réseaux sociaux, ils sont en effet très peu à être de bonne qualité graphique. Photos détournées de Donald Trump, extraits de films comme Star Wars ou de dessins animés comme Bob l’éponge, montages absurdes : ils ont beau provenir d’endroits différents, la quasi-intégralité des mèmes sur Internet sont pixelisés, flous, mal cadrés, ou encore screenshotés sur des sites tiers qui ont laissé leur watermark sur l’image.

Et le Youtubeur Dimension, qui tient le compte, en a eu assez. « Chaque année je fais un mème pack que je partage sur Twitter, et j’avais l’habitude de rendre les mèmes en HD parce que je trouvais ça plus beau. Mais il y a quelques semaines, en préparant le mème pack 2021, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de partager mon travail en direct ». @MemesToHD était né, et avec lui, de nombreux mèmes requinqués.

Remonter à l’origine du mème

Et pour redonner aux mèmes toute leur gloire en HD, il faut du temps, de bons outils, et de la motivation. « Je commence généralement par des recherches sur Google ou des sites spécialisés comme TinEye, puis j’utilise Photoshop et/ou de l’IA pour améliorer l’image, en utilisant des logiciels de chez Topaz par exemple ». Et le résultat est époustouflan.

Mais les mèmes sont parfois de tellement mauvaise qualité qu’il faut repartir de zéro et les reconstruire. Prenons l’exemple du mème Clown to Clown Communication. « Je me suis rendu compte que le fond venait en fait de cette image, mais avec les couleurs inversées et la saturation au maximum », nous explique-t-il.

« Il suffit ensuite de trouver une image de perruque de clown sur Google, et de la rajouter ». Et voilà le travail.

« Dans le meilleur des cas ça prendra 5 minutes, dans le pire ça peut prendre une ou deux heures, comme c’était le cas pour Clown to Clown », indique MemesToHD. Beaucoup de travail, et surtout beaucoup de demandes : il reçoit entre 10 et 50 messages par jour lui demandant de refaire un mème en particulier. Sa démarche est appréciée : en quelques jours, le nombre d’abonnés du compte a doublé.

Est-ce dans les plus basses qualités qu’on fait les meilleurs mèmes ?

La restauration de ces mèmes soulève pourtant une question : pourquoi ont-ils souvent si peu de pixels ? Pour le créateur du compte, la réponse est simple : « L’immense majorité des gens font des captures d’écran des mèmes, puis ils les recadrent », avant de les partager. Et à force de partages et de screenshots, à la fin, « le mème finit par être illisible ».

Mais, au final, n’est-ce pas le propre d’un mème d’être laid ? Le flou et le mauvais cadrage ne participent-ils pas à l’humour absurde des mèmes ? C’est en tout cas une critique que MemesToHD reçoit régulièrement, et de nombreux messages sous ses restaurations disent préférer les anciennes versions, même pixelisées. « C’est le message que je reçois le plus, reconnait-il, mais ça ne m’intéresse pas. C’est un peu comme si je faisais des dessins, et qu’au lieu de me dire qu’il y a un problème de couleur, ou de perspectives à tels ou tels endroits du dessin, on me disait que la feuille est plus belle quand elle reste blanche. »

Alors, les mèmes sont-ils plus drôles en basse qualité, ou en HD ? « Pour moi ça ne change rien, les mèmes ne sont pas créés en basse qualité, et pourtant personne n’attend des années pour les avoir en basse qualité et les utiliser. » Une chose est sûre : les screenshots et les mèmes de piètre qualité ne sont pas près de disparaître.