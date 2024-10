Lecture Zen Résumer l'article

Un internaute sur Reddit a nié avoir tenu des propos racistes lors d’une réunion avec ses employeurs, affirmant que l’extrait audio qu’ils ont entendu a été généré par une intelligence artificielle.

L’intelligence artificielle (IA) est-elle devenue la bonne excuse ? Selon un internaute, cela fonctionnerait déjà au bureau. Un utilisateur du réseau social Reddit, nommé « FaithlessnessGold226 », cherchait conseil auprès des autres membres du groupe « conseil de carrière » après une querelle au bureau.

FaithlessnessGold226 l’explique dans une publication datée du 7 octobre. Un ancien ami a partagé aux ressources humaines une piste audio où l’on entend l’intéressé proférer des insultes racistes. FaithlessnessGold226 aurait lancé ces injures lors d’une partie de jeux vidéo. Des propos qui se sont depuis retournés contre lui.

Le lendemain, FaithlessnessGold226 est revenu sur le sujet dans un autre message sur Reddit. Celui-ci raconte avoir été convoqué par les ressources humaines, qui ont demandé de s’expliquer sur cette affaire. Sa société n’a aucune tolérance pour ces propos tenus au travail ou en dehors, lui auraient notifié les RH, avant de le laisser argumenter.

Pour aller plus loin Ce hacker éthique nous raconte comment il a dérobé de l’argent en clonant la voix d’un ami

« Un enregistrement généré par IA »

Cyberattaques : quand l’humain est le maillon faible Avec U-Cyber 360°, la société française Mailinblack vous permet de protéger votre organisation et d’éduquer vos collaborateurs à la cybersécurité. Du gestionnaire de mots de passe à la sécurisation des e-mails en passant par la formation continue ou les simulations d’attaques, cette solution regroupe tous les outils pour prévenir les risques cyber.

L’auteur des deux messages, qui se plaignait initialement de ne pas avoir été entendu par sa hiérarchie, a raconté qu’il a fermement nié toutes ces accusations. Plus inattendu, il a révélé qu’il a même fait retomber la faute sur l’intelligence artificielle.

« Je leur ai dit que je n’avais jamais prononcé ces mots, et qu’il s’agissait probablement d’un enregistrement synthétisé par l’IA. Les ressources humaines m’ont lancé un regard étrange, mais ont clôturé la réunion », a-t-il déclaré.

La faute à l’IA ? // Source : Numerama avec Midjourney

L’employé a conclu son témoignage par l’indication selon laquelle il lui faudra suivre une formation de sensibilisation, mais s’en sort sans avertissement.

Comment repérer une voix générée par IA ?

Est-ce que les employeurs avaient un moyen rapide et pratique de vérifier les dires du salarié ? Pas vraiment. Des logiciels en libre accès permettent de reproduire la voix d’une personne à partir d’un simple extrait audio. Nous avons testé à la rédaction de Numerama avec un court message vocal envoyé à des proches. Sur six personnes, seulement trois ont tout de suite affirmé qu’il s’agissait d’une voix artificielle.

Des arnaques avec une voix reproduite par IA existent déjà. Celle de Kylian Mbappé est utilisée pour faire la promotion d’escroqueries. // Source : Numerama

Il n’existe pas non plus de plateforme dédiée pour analyser un fichier audio et déterminer s’il a été généré par une intelligence artificielle. Il faut donc se fier à votre instinct, en se basant sur des caractéristiques qui suggéreraient la nature artificielle du fichier audio.

Aujourd’hui, l’IA a encore quelques difficultés avec les intonations. Une voix trop plate, sans relief et sans émotions, peut être suspecte. Une élocution hachée, sans pause pour respirer par exemple, peut aussi vous mettre la puce à l’oreille. Enfin, un fond sonore tel un chuchotement pour aussi impliquer un montage. Cela peut toujours si un collègue se décide à modifier votre voix.

Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à PressTiC Numerama, en sa qualité de responsable de traitement. Ces données sont traitées avec votre consentement aux fins de vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur ce site. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+