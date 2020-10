Paris et les trois départements Hauts-de-Seine (92), Seine-Saint-Denis (93) et Val-de-Marne (94) passent en « zone d'alerte maximale ». Voici ce que cela signifie pour les habitantes et habitants de ces territoires.

C’est officiel : Paris et les trois départements de la « petite couronne » sont désormais officiellement casés dans la catégorie « zone d’alerte maximale », a annoncé le gouvernement le dimanche 4 octobre 2020 au soir.

Cette information n’est pas vraiment une surprise : le ministre de la Santé, Olivier Véran, avait clairement fait savoir, jeudi dernier, que Paris était sur le point de passer en alerte maximale, à cause des trois indicateurs inquiétants : le nombre de cas positifs au coronavirus pour 100 000 personnes, le nombre de personnes âgées parmi ces cas, et le taux de lits en réanimation occupés par des patients Covid (qui a largement dépassé le seuil d’alerte de 30 % en Île-de-France).

Quelles zones sont concernées ?

Ces nouvelles restrictions visent les Hauts-de-Seine (92), la Seine-Saint-Denis (93) et le Val-de-Marne (94), ainsi que Paris et ses 2 millions d’habitants.

Qu’est-ce qui va changer à Paris et dans la petite couronne ?

Plusieurs mesures sont déjà connues.

Les bars vont devoir fermer pendant au moins 15 jours à compter de mardi.

vont devoir fermer pendant au moins 15 jours à compter de mardi. Les établissements d’enseignement supérieur (universités, écoles, établissements de formation) ne devront désormais accueillir « en présentiel » que 50 % des effectifs « par rapport à leur capacité d’accueil maximale ». Cette mesure s’applique aussi dans les zones uniquement en « zone d’alerte renforcée ».

Le reste des restrictions qui avaient déjà été imposées lorsque ces zones étaient passées en « alerte renforcée » est maintenu :

Les salles de sports et gymnases restent fermées ;

restent fermées ; Les salles des fêtes restent fermées ;

restent fermées ; L’inInterdiction des grands événements déclarés comme les fêtes locales ou étudiantes est maintenue.

Quand ?

Ces mesures vont entrer en vigueur le mardi 6 octobre 2020.

Les détails seront donnés par la maire, Anne Hidalgo, à 11h30 lundi 5 octobre, ainsi que le préfet de police Didier Lallement.