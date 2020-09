Le point hebdomadaire du gouvernement sur l'évolution de la pandémie de Covid-19 en France a lieu ce mercredi soir à 19 heures. Voici comme le suivre en direct.

Le ministre des Solidarités et de la Santé va prendre la parole en début de soirée ce mercredi 23 septembre 2020 afin de faire le point sur la situation de l’épidémie de Covid-19 dans le pays. En plus de communiquer les chiffres concernant le nombre de nouveaux cas et les hospitalisations, Olivier Véran devrait également annoncer de nouvelles mesures afin de ralentir la progression du virus.

Le matin, le conseil de défense s’est tenu en présence du conseil scientifique et d’Emmanuel Macron, durant lequel a notamment été débattue la nécessité de renforcer les mesures locales dans plusieurs villes. Ce 23 septembre, des contraintes supplémentaires devraient être annoncées pour Paris.

Comment suivre l’allocution d’Olivier Véran ?

Quand ? La conférence de presse du ministre est attendue à 19h ce mercredi 23 septembre 2020.

Où ? Comme toutes les prises de parole gouvernementales, l'allocution d'Olivier Véran sera retransmise en direct par les chaînes d'information en continu, comme BFMTV, FranceInfo, ou encore LCI. Sur Internet, vous pourrez également suivre les comptes Facebook du gouvernement, et du ministère de la Santé. Elle sera également retransmise sur les comptes Twitter d'Olivier Véran, du gouvernement, et du ministère.

[#COVID19] À partir de 19h00 demain, suivez le point hebdomadaire du ministre @OlivierVeran sur la stratégie de lutte contre le #Coronavirus. pic.twitter.com/XqLBuNinNe — Ministère des Solidarités et de la Santé (@MinSoliSante) September 22, 2020

Quelles annonces sont attendues ?

Une semaine après Bordeaux et Marseille, ce serait au tour de Paris d’être concernée par des mesures restrictives. L’Agence France Presse et d’autres médias rapportent en effet, de « sources concordantes », que l’agence régionale de santé Île-de-France, la Préfecture de police et la Mairie de Paris songent à limiter les grands rassemblements à 1 000 personnes (contre 5 000 actuellement), et à interdire les rassemblements au-delà de 10 personnes ainsi que la vente d’alcool après 20h. Il n’y aurait pour l’instant pas de mesures envisagées pour les Ehpad, les transports en commun ou encore les bars et restaurants de la capitale.

Selon BFMTV et FranceInfo, une nouvelle carte de France sera également rendue publique ce soir, sur laquelle certaines « agglomérations » seraient classées « écarlate », et d’autres villes « rouge » et « super rouge ».