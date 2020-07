Loin de Star Trek avec Starfleet, la Space Force est le symbole d'une militarisation accrue de l'espace. C'est ce que montrent le logo et le slogan officiellement dévoilés.

Début 2020, les États-Unis avaient révélé au monde une première version du logo de leur space force. En juillet 2020, c’est maintenant la version finale du logo qui est officiellement dévoilée ainsi que le slogan du département : semper supra, « always above » (en français, une traduction de sens, non-littérale, serait « toujours plus loin/haut »). Quelle est la symbolique derrière ces éléments ?

Il faut d’abord rappeler que, dès janvier 2020, le logo était décrit par beaucoup, avec amusement, comme un copier-coller de celui de Starfleet, la flotte spatiale de l’univers Star Trek. La nouvelle version y ressemble toujours énormément. Tout du moins, en apparence. Il ne faut pas s’y méprendre, la Space Force réelle est bien plus « militaire » que son homologue fictive. Cette différence a toute son importance pour comprendre les enjeux spatiaux actuels.

Les quatre composantes du logo

Le logo de la Space Force a quatre composantes que la force décrit elle-même par ces mots :

La première couche du logo, cette sorte de contour, représente la défense « contre tous les adversaires et les menaces émanant du domaine spatial ». La partie noire entourée par cette bordure est censée représentée les « vastes ténèbres » de l’espace profond.

Les quatre formes géométriques qui forment le delta (la forme aérodynamique proche d’un avion) montrent l’alliance entre quatre forces militaires : l’air force, les navy, l’armée de terre et les marines.

La fin du delta en forme de pointe, comme une flèche, « montre l’action d’une fusée en plein lancement » afin de rappeler le rôle central de la Space Force « pour défendre le domaine spatial ».

L’étoile au centre est l’Étoile Polaire, qui « symbolise dont des valeurs centrales guident la mission de la Space Force ».

La rhétorique de la Space Force est claire : la défense et la conquête militaire, autour d’un champ lexical de l’hostilité — et à aucun moment, bien évidemment, celui de l’exploration ou la découverte. La conquête, voire la supériorité, voilà également ce qu’exprime le slogan, « always above », bien loin de celui de l’Académie de Starfleet : Ex astris, scientia, « From the stars, knowledge » traduisible par « les étoiles apportent la connaissance ». Côté logo, celui de Starfleet — même s’il s’inspirait en partie de celui de l’Air Force des années 1960 — est plus arrondi et exprime une forme de fluidité, de voyage, conformément à l’idéal utopique et scientifique de cet univers, là où celui de la Space Force ressemble essentiellement la pointe d’une flèche.

L’espace a tendance à faire rêver, et il est tentant de voir une forme d’inspiration dans Star Trek de la part de la Space Force, mais cela ne doit pas faire oublier que cette vaste zone qu’est l’espace est aussi celle d’enjeux géopolitiques. La Space Force n’est pas une avancée dans l’exploration spatiale, mais une étape nouvelle dans la militarisation de l’espace.

