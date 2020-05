Quand rouvriront les restaurants en France ? Pourra-t-on partir en vacances ? Le Premier ministre annonce des pistes ce 14 mai.

Ce 14 mai 2020, le Premier ministre Édouard Philippe a précisé le plan pour le tourisme dans le cadre de la crise sanitaire liée à Covid-19. Le but est de sauver ce secteur profondément touché par la pandémie. De premières mesures ont été annoncées lors de cette conférence de presse, et notamment un plan de 18,3 milliards d’euros pour soutenir le secteur. Elles confirment également l’intérêt du code couleur pour classer les départements : comme prévu, les départements « verts » prendront de l’avance pour cette phase de déconfinement.

Réouverture des restaurants et des bars

« Nous donnons rendez-vous au Françaises et aux Français ainsi qu’à l’ensemble de la profession à la fin du mois de mai », a annoncé le Premier ministre. C’est en effet le 25 mai prochain que sera délivré le rapport officiel sur les dates d’ouverture de tous les lieux concernés au sein du secteur touristique. C’est donc à cette date que nous saurons précisément quand rouvriront les bars, cafés et restaurants.

Mais le Premier ministre a tout de même d’ores et déjà avancé une date : pour les établissements « qui sont dans les départements verts, une réouverture sera envisagée le 2 juin ». Là encore, il a conditionné cette date présumée à « l’évolution de l’épidémie », et à ce que les restaurateurs puissent appliquer les protocoles sanitaires pour se protéger et protéger leurs clients. L’ambition de permettre une réouverture le 2 juin est « très forte », a-t-il dit, soulignant que tout est mis en œuvre pour respecter ce délai où il pourra l’être.

Vacances

Quant aux vacances estivales, Édouard Philippe a rassuré : oui, « les Français pourront partir en vacances au mois de juillet et au mois d’août », sans aucune limite entre départements au sein du territoire français (métropole et outre-mer). Il est possible dès maintenant de prendre ses réservations.

Il a là encore conditionné cette affirmation à l’évolution de l’épidémie et à de « possibles restrictions très localisées ». Par ailleurs, il a précisé que les entreprises du secteur se sont engagées à un remboursement intégral en cas d’annulations liées à Covid-19 des nouvelles réservations.

Tickets restaurant

« Nous doublerons le plafond des tickets restaurants et ils seront utilisables le week-end », a indiqué le Premier ministre au sujet de cette mesure très attendue. Qu’ils puissent être dépensés même le weekend permettra en effet de pallier le fait que de nombreuses personnes ont accumulé une somme plus élevée que d’habitude sur leur compte de tickets restaurants. Cela permettra également de participer à la relance économique.

Crédit photo de la une : Gouvernement