Si vous aviez déjà pré-imprimé de nombreuses attestations de sortie, le ministère de l'Intérieur confirme que vous pouvez garder cette ancienne version, en rajoutant l'heure dessus. Pour les nouvelles impressions, pensez à prendre la nouvelle.

Le gouvernement l’a annoncé mardi 24 mars au soir : il y a désormais une nouvelle version de l’attestation de déplacement dérogatoire qu’il faut absolument avoir sur vous si vous quittez votre domicile. Cette nouvelle attestation a été mise en ligne sur le site du ministère de l’Intérieur pour prendre en compte les mesures de confinement renforcées récemment instaurées.

À lire : Confinement renforcé en France : comment télécharger la nouvelle attestation pour sortir

Elle demande par exemple à chacun et chacune de préciser dorénavant son lieu et heure de départ du domicile — la pratique sportive étant désormais limitée à une heure par jour.

Cette attestation, comme la précédente, doit être impérativement imprimée, ou, à défaut, recopiée à la main sur une feuille libre. Mais quid des anciennes, qui ont été utilisées et largement diffusées depuis une semaine ?

Rajoutez l’heure de la sortie à la main sur vos anciennes attestations déjà imprimées

Beaucoup de Françaises et Français ont en effet déjà pré-imprimé en plusieurs exemplaires l’ancienne attestation, pour en avoir en réserve — sans compter les versions imprimées mises à disposition dans les mairies, ou livrées à domiciles pour les personnes qui ne peuvent pas facilement s’en procurer. Pour ne pas les contraindre à jeter toutes ces feuilles gâchées, le ministère de l’Intérieur a précisé qu’il était quand même possible d’utiliser ces dernières, « en ajoutant l’heure de la sortie à la main ».

Évidemment, cette recommandation fait office d’exception et non pas de règle. Si vous le pouvez, privilégiez la nouvelle attestation — et surtout, si vous veniez à imprimer de nouveaux formulaires, imprimez bien la nouvelle attestation. Vous pouvez la télécharger directement ici en PDF, ou vous rendre sur le site du ministère pour avoir accès à des versions TXT, DOCX ou en DOCX anglais. Pour rappel, elle ne sera pas valable si elle est montrée uniquement sur smartphone.

Chaque déplacement demande une nouvelle attestation, par personne.

Il ne vous aura pas échappé que cette nouvelle attestation de déplacement dérogatoire est encore plus longue que l’ancienne. Si vous êtes amenés à la recopier à la main, vous serez contraints de recopier tout l’en-tête ainsi que vos informations personnelles. En revanche, vous n’êtes pas obligés de recopier toutes les cases qui ne concernent pas votre situation : recopiez uniquement celle qui est appropriée, à chaque déplacement. Et n’oubliez pas de dater (avec l’heure) et signer.

Pour tout comprendre en accéléré, nous avons réalisé un schéma explicatif, ci-dessous.

Crédit photo de la une : CC0 Signaler une erreur dans le texte