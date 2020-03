Le directeur de l'AP-HP annonce qu'une application mobile dédiée au Coronavirus sortira bientôt. Outre des conseils d'hygiène et de conduite à tenir, elle intégrera une option pour se signaler auprès des autorités de santé sans prendre le risque de contaminer le personnel médical ou d'engorger les hôpitaux.

Une application mobile dédiée exclusivement à la situation épidémique sera très prochainement mise à disposition du public. C’est ce qu’a annoncé Martin Hirsch, le directeur général de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) le 2 mars sur les ondes de RTL, alors que le coronavirus (Covid-19) existe en plusieurs endroits du territoire, y compris en outre-mer.

Le coronavirus en France

À date, 130 cas ont été recensés, majoritairement en métropole, dans les régions des Hauts-de-France, d’Auvergne-Rhône-Alpes et de Bretagne. 11 personnes ont guéri et on compte 2 décès.