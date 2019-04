Le sous-forum de Reddit r/games a été fermé pendant une journée. Ses modérateurs n'en pouvaient plus de voir des commentaires racistes, sexistes, LGBTphobes ou autres.

« Non, ce n’est pas un poisson d’avril ». Lundi 1er, Reddit a annoncé dans une longue publication que son forum dédié aux jeux vidéo, r/games, serait inaccessible durant une journée. Cette décision a été prise suite à la multiplication de commentaires à caractère raciste, sexiste ou LGBTphobe sur la plateforme.

Un problème croissant

« En ce premier avril, nous avons décidé de prendre les choses un peu plus au sérieux », expliquent les modérateurs de r/games, qui compte 1,7 million d’abonnés. Selon eux, un problème « grandissant » et « omniprésent » gangrène le sous-forum où l’on discute de jeux vidéo.

« [Le] forum dédié au partage de connaissances et d’expériences dans les jeux vidéo est devenu un champ de batailles pour idées conflictuelles », est-il écrit. En temps normal, cela ne devrait pas poser problème. Seulement, la teneur des propos dépasse très régulièrement la simple expression d’un désaccord. Les arguments, détaillent les modérateurs, se muent parfois en attaques personnelles « au vitriol ».

Les modérateurs regrettent aussi la présence quotidienne de mèmes ou commentaires qui, sous couvert d’humour, véhiculent des propos racistes, sexistes, LGBTphobes, islamophobes ou pro-pédophilie. Pour que les utilisateurs se rendent bien compte, un échantillon de ces commentaires a été mis en ligne sur Imgur.

Des propos qui alimentent l’entre-soi

Des communautés entières sont « rejetées et marginalisées » sur le sous-forum, le rendant « insulaire », affirme la publication de blog. Les conséquences de ces faits selon eux ne sont pas uniquement néfastes envers les personnes visées par des insultes ou « blagues » problématiques. Elles empêcheraient aussi la communauté de grandir et de se diversifier. R/games perpétue, est-il noté, une forme d’école de la pensée (un terme qui désigne un ensemble homogène de personnes, qui ont les mêmes avis).

Les modérateurs disent retirer les commentaires, bannir leurs auteurs, mais sans succès : « le problème persiste à un niveau important ». Ils admettent que le problème n’est pas uniquement propre au sous-forum Reddit. Dans la communauté gaming et sur Internet en général, ils estiment qu’il est trop souvent jugé acceptable de ridiculiser et marginaliser des individus. Le mouvement Gamergate a par exemple bien montré à quel point le milieu des jeux vidéo peut être violent envers les femmes et les minorités de couleur, ethnie ou orientation sexuelle. Plus généralement, les femmes, les personnes non-blanches ou LGBT sont davantage moquées et harcelées sur les réseaux sociaux.

Les utilisateurs de r/games, rapporte The Next Web dans un article, ont eu des réactions contrastées. Certains ont expliqué que le sous-forum n’était pas un lieu pour discuter de sujets politiques, quels qu’ils soient. D’autres se sont moqués de la prétendue naïveté de Reddit, expliquant qu’ils avaient vu bien pire ailleurs et qu’ils ne s’excuseraient pas pour les propos qu’ils ont tenus.