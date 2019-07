Les résultats du Bac 2019 seront connus le 5 juillet 2019 à partir de 8h pour les premières académies ayant choisi de les publier. Mais où les trouver sur le web ? Que faire ensuite ? On vous explique tout, parce que le Bac, ça fait 10 ans qu'on le voit au JT : on connaît.

Où trouver les résultats du Bac 2019 en ligne ?

Les résultats officiels se trouveront sur le site de l’académie où vous avez passé l’examen du bac. Vous trouverez une page méta sur un nouveau site du gouvernement, très startup nation. Des médias peuvent également accéder aux listes du bac et proposent des moteurs de recherche pour consulter les résultats publiés, académie par académie. Après un rapide benchmark, le site du Parisien propose l’une des expériences les plus rapides et les plus efficaces.

N’oubliez pas que le vendredi 5 juillet, date de publication des résultats, tous ces sites seront pris d’assaut par des étudiants et risquent de ne pas tenir la charge. Si votre site de référence ne fonctionne pas, essayez-en un autre : la plupart des organes de presse généralistes possèdent un module.

Quant à savoir si la grève des correcteurs aura un impact sur les résultats, l’Éducation nationale assure que non.

Est-ce que les résultats arrivent plus vite sur Internet ?

Cette année, toutes les académies affirment que les résultats seront publiés en même temps sur le web et devant les centres d’examen. C’est un progrès par rapport à l’année dernière, même si une académie refuse : Aix-Marseille qui publiera les résultats à 9h IRL et à 10h en ligne.

Bref, la modernisation fait son chemin et il n’est pas forcément nécessaire de se ruer devant votre lycée. Sauf si vous souhaitez passer au JT.

Est-ce que mon résultat sera affiché publiquement sur Internet ?

Si vous avez coché la case lors de votre inscription et que vous avez eu votre bac, oui. Les lycéens qui n’ont pas coché la case ou qui ont échoué ne seront pas mentionnés en ligne. Si vous ne voyez pas le nom d’un proche, c’est donc l’une des deux options.

Est-ce que je dois quand même aller à mon centre d’examen ?

Malheureusement, oui. Si les étudiants révisent sur YouTube, la startup nation n’a pas encore numérisé l’intégralité de ses procédures et vous devrez aller à l’endroit où sont affichés vos résultats pour récupérer votre dossier et vos notes. Si vous devez passer les épreuves du rattrapage, c’est aussi le moment pour prendre le rendez-vous.

Est-ce qu’il y a une application officielle ?

Non. Pas d’application officielle de l’Éducation Nationale. Des opportunistes semblent avoir creusé un trou sur les magasins d’application, mais leurs applications sont peu et mal notées. On ne vous les conseillerait pas. En plus, ils pourraient vous faire payer.

Article publié initialement le 5 juillet 2018