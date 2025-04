Lecture Zen Résumer l'article

Le gendarme du numérique, l’Arcom, met désormais la pression sur deux autres sites pornographiques. Leur tort ? Ils ne proposent pas un système permettant de vérifier l’âge des internautes de manière fiable. Les deux sites X, Chaturbate et Pornovore, ont quinze jours pour réagir, sous peine de blocage et de déréférencement.

La pression se poursuit contre les sites pornographiques qui vérifient mal l’âge des internautes. Dans un communiqué publié le 22 avril, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) fait savoir qu’elle a mis en demeure deux nouvelles plateformes X de premier plan de se conformer à la loi française.

Concrètement, comme pour d’autres sites pour adultes, il leur est demandé de mettre en place un système permettant de ne laisser passer que les adultes. Les deux sites ont quinze jours à compter de la réception de la mise en demeure pour prendre les dispositions adéquates. Dans le cas contraire, l’Arcom pourra prendre des mesures plus offensives.

Chaturbate et Pornovore sous la menace du blocage

Si le communiqué ne mentionne pas les noms des deux plateformes mises en cause, les décisions récemment publiées sur le site de l’autorité permettent de les identifier. Il s’agit de Chaturbate et de Pornovore, deux sites à fort trafic, surtout pour Chaturbate (quasi 570 millions de visites mensuelles). Pornovore est plus modeste (2,3 millions).

Contrairement à Pornovore, qui est un site X classique avec un répertoire de vidéos organisées par thème, Chaturbate a forgé sa notoriété en proposant des diffusions en direct, couplées à un système de discussion avec la ou les personnes à l’écran, pour orienter ce qu’il se passe à l’écran — d’où son nom, un mot-valise réunissant les deux principes du site.

La France mène une offensive contre la pornographie en ligne, afin d’obliger les sites à vérifier l’âge des internautes, au nom de la protectio ndes mineurs. // Netflix

À date, Pornovore ne propose aucun contrôle de l’âge, pas même un encart apparaissant à la première visite du site pour demander à l’internaute de certifier sur l’honneur qu’il est bien majeur –ce qui n’a aucune valeur. De son côté, Chaturbate affiche bien une fenêtre en surimpression demandant de confirmer l’âge. Si l’on ne valide pas, le site est inaccessible.

L’Arcom, dont la légalité de ses prérogatives a récemment été validée par la justice française, a publié en octobre dernier un référentiel technique devant guider les sites X à mettre en place un dispositif efficace. Dans celui-ci, la vérification par carte bancaire est avancée comme option provisoire. Une piste imparfaite, mais commode à déployer.

Pour limiter les problèmes de confidentialité, le contrôle par CB ne doit pas être conçu par le site X, mais par une entreprise tierce indépendante, qui servira d’interface. Cela, afin de fournir un système dit de double anonymat, pour empêcher le site X de savoir l’identité de l’internaute, et le système de savoir quel site est visité par telle ou telle personne.

Si au bout des 15 jours, Pornovore et Chaturbate n’ont pas bougé, alors l’Arcom pourra passer à l’étape d’après. L’instance pourra exiger le blocage des deux sites par les principaux opérateurs (Orange, SFR, Free, Bouygues Telecom) et leur déréférencement en France par les moteurs de recherche (surtout Google). Des sanctions pécuniaires sont aussi possibles.

