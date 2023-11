Inauguré par le gouvernement le 24 novembre, le site « Mes Points – Permis de Conduire » permet de consulter son statut en seulement quelques secondes. Une première étape majeure avant le permis sur smartphone, qui est en développement.

En 2024, les automobilistes et les conducteurs de deux roues ne seront plus obligés d’avoir sur eux leur permis de conduire. Le gouvernement compte le dématérialiser, en permettant son importation sur smartphone, comme la carte d’identité.

En attendant, le gouvernement se prépare progressivement à cette transformation. Une première étape a été franchie le 24 novembre, avec le lancement du site mespoints.permisdeconduire.gouv.fr. Il permet d’abord de lier un permis à un compte FranceConnect, puis de consulter le nombre de points restants ou de générer un droit à la circulation.

L’annonce du service par Gérald Darmanin. // Source : X

Comment consulter le solde de points de son permis de conduire ?

S’il était déjà possible de consulter son solde de points en se rendant sur la plateforme Télépoints dans le passé, le nouveau site du gouvernement simplifie grandement la procédure. Il n’y a plus besoin d’attendre de recevoir un code confidentiel par courrier, tout passe par Internet.

Pour consulter le nombre de points restants sur son permis sur le nouveau site du gouvernement, on peut, au choix, s’identifier avec FranceConnect ou créer un compte avec un mail et un mot de passe. FranceConnect permet de s’identifier avec ses identifiants impots.gouv, Assurance Maladie, Identité Numérique La Poste, etc.

Les différentes méthodes d’authentification proposées par le service. // Source : Capture Numerama

Puisque Mes Points Permis de Conduire est un nouveau service, il vous faudra obligatoirement lier les données de votre permis à votre compte dans un premier temps. C’est heureusement très simple, il suffit de renseigner son type de permis (carton ou carte), puis d’insérer les numéros présents à l’arrière du permis.

Le document est ensuite ajouté au compte FranceConnect, pour que l’on puisse consulter ses points quand on le souhaite.

Dans le cas d’un permis au format carte, il faut insérer ces deux identifiants à l’arrière. // Source : Capture Numerama

Ensuite, on arrive à la fameuse page Mon solde de points. Le gouvernement prévient que les infractions trop récentes ne sont pas encore prises en compte, ce qui peut créer un léger décalage.

Le site permet aussi de générer un RIR, un Relevé d’Information Restreint du permis de conduire, avec le nombre de points et des informations sur son permis (les véhicules que l’on peut conduire, par exemple).

L’auteur de cet article est un bon élève : il n’a jamais perdu de points. // Source : Capture Numerama

La prochaine étape : une application

En 2024, le gouvernement ajoutera ces informations sur le nombre de points à l’application France Identité, lorsqu’elle intègrera le permis dématérialisé. En attendant, le service devrait rassurer les milliers de Françaises et de Français qui se demandent régulièrement où en est leur permis.

