La carte grise numérique sera bientôt réalité. France Identité a annoncé son arrivée prochaine dans l’application : elle rejoindra le permis de conduire, la carte d’identité ou encore la carte vitale.

On savait que la carte grise allait finir par arriver sur France Identité : Le Parisien l’indiquait déjà en février 2024. C’est désormais officiel : France Identité travaille sur la carte grise numérique. On pourra bientôt l’ajouter dans l’application et on sait déjà à quoi cela ressemblera.

France Identité va bientôt accueillir la carte grise

C’est dans une publication sur X ce 10 avril que France Identité a officialisé l’arrivée de la carte grise dans l’application. Pas de date précise donnée, mais un ordre d’idée : ce sera « pour les grandes vacances ». Comprenez entre juin et début juillet. La carte grise numérique est toutefois en retard : elle était prévue pour la fin de l’année 2024, mais avait été repoussée. Mais application dédiée était toujours en phase de test en décembre dernier, comme le précisait France Identité à un internaute sur X.

La carte grise dans France Identité // Source : France Identité

Les automobilistes pourront notamment montrer aux policiers et gendarmes leur permis de conduire ainsi que leur carte grise pour faciliter les contrôles. Pas besoin de montrer son assurance auto : les vignettes ne sont plus obligatoires depuis un an, et les assureurs alimentent le Fichier des Véhicules Assurés (FVA) que les forces de l’ordre peuvent consulter.

Dans le visuel montré par France Identité, la carte grise sera aux côtés du permis de conduire dans la rubrique « Cartes numériques ». En cliquant sur la carte grise, seront affichés :

La date de 1ère immatriculation ;

La marque ;

Le nom commercial ;

Le numérique d’identification du véhicule.

On suppose qu’il sera possible pour les actuels propriétaires de véhicules de demander une carte grise numérique. Il est possible que seules les nouvelles immatriculations puissent permettre de l’obtenir. Cela a longtemps été le cas avec la carte d’identité : une contrainte qui n’existe plus depuis quelques jours.

À quoi servira la carte grise numérique ?

La carte grise facilitera donc les contrôles routiers, mais pas que. Déjà, il y a la dématérialisation complète de la carte grise : plus besoin de dépendre de documents en papier, son smartphone suffira. Ce qui limite aussi les risques de perte, de vol ou de falsification : l’application France Identité est plus sécurisée qu’une feuille de papier.

Source : France Identité

Cependant, la carte grise ne disparaîtra pas totalement : il faudra conserver l’exemplaire papier pour aller dans les pays qui ne reconnaissent pas France Identité. On ignore s’il y aura une fonction pour « barrer » sa carte grise numérique, puisque c’est ce qu’il faut faire lorsqu’on vend un véhicule. France Identité semble avoir de l’avenir, dans la mesure où elle n’a jamais autant été utilisée.

