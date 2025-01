Lecture Zen Résumer l'article

La chaîne YouTube Vilebrequin, consacrée à l’automobile, s’est arrêtée en plein succès à la fin 2023. Les deux partenaires qui animaient les vidéos, Pierre Chabrier et Sylvain Levy, semblaient s’être quittés en bons termes. Mais depuis quelques mois, les deux ex-associés se déchirent. Ce qui soulève aussi des implications juridiques liées au web.

L’affaire Vilebrequin restera sans aucun doute dans les mémoires comme l’un des plus gros « dramas » du web français. Elle agite en tout cas comme jamais les internautes, car elle implique Sylvain Levy et Pierre Chabrier, deux anciens associés d’une chaîne YouTube extrêmement appréciée, Vilebrequin, que l’on pensait bons camarades en privé.

La réalité est bien différente. L’arrêt de leur chaîne commune, annoncée le 7 décembre 2023, s’est manifestement déroulé tandis que les relations entre les deux hommes étaient déjà au plus bas. Leur proximité, alors mise en scène dans leur message d’adieu, était visiblement feinte ; aujourd’hui, en tout cas, ils se déchirent par vidéos interposées.

La fin du duo a été mise en scène pour faire croire à une séparation amicale, mais leurs relations étaient déjà bien dégradées. // Source : Capture d’écran

C’est Pierre Chabrier qui a dégainé publiquement le premier, à l’été 2024, en sortant une vidéo intitulée « La vérité sur Vilebrequin et le 1000tipla ». Six mois durant, Sylvain Levy n’a pas réagi (hormis une réaction sur Instagram), avant de sortir le 9 janvier sa réponse, qui se nomme « Pierre Chabrier vous a menti. (et bonne année) ». Les deux cumulent des millions de vues.

Que se passe-t-il entre Pierre Chabrier et Sylvain Levy de Vilebrequin ?

Pour résumer à grands traits l’affaire, Pierre a initialement argué que Sylvain a manœuvré sournoisement pour prendre le contrôle total du 1000tipla, un prototype automobile que les deux ex-associés ont réussi à faire construire grâce à un financement participatif. Sylvain aurait ainsi trahi la confiance de son partenaire et aussi celle des participants au projet.

Mais si le titre promettait une mise au point sur Vilebrequin et le 1000tipla, la vidéo s’est surtout focalisée sur Sylvain, dépeint comme un personnage odieux. De nombreux internautes avaient alors immédiatement pris fait et cause pour Pierre, touchés par l’émotion du vidéaste, son histoire et les effets néfastes de Vilebrequin sur sa vie, et scandalisés par ses révélations sur Sylvain.

Pierre Chabrier, dans sa vidéo de l’été 2024. // Source : Capture d’écran

Le « drama », dont le retentissement médiatique était déjà élevé à l’époque, a pris toutefois une dimension toute autre depuis le 9 janvier. La réponse de Sylvain a eu l’effet d’un coup de théâtre, car toutes les affirmations de Pierre ont été démontées. Différence notable avec la vidéo de Pierre : de nombreux éléments montrés à l’image par Sylvain, comme des captures d’écran.

Il est plausible que l’escalade va se poursuivre entre les deux. D’ailleurs, le lendemain de la sortie de la vidéo de Sylvain, Pierre a voulu réagir sur Twitch pendant un peu plus d’une heure. Une « réponse à la réponse » qui n’a pas été payante, car mal préparée et mal conduite, au regard des quolibets dont Pierre est désormais la cible.

La réponse de Sylvain, le 9 janvier, six mois après la vidéo de Pierre. // Source : Capture d’écran

Car la vidéo de Sylvain a complètement retourné l’opinion publique. Il suffit de voir les très nombreuses réactions qui existent sur YouTube ou Twitch, ou bien les clips et les détournements qui circulent sur Instagram ou TikTok. La « communauté » considère Sylvain comme innocent, et victime de l’histoire, et Pierre est dorénavant jugé seul responsable.

Dans l’immédiat, en tout cas, Pierre enregistre depuis trois jours un recul de ses abonnés sur ses réseaux sociaux, et sa crédibilité est lourdement remise en question. À l’inverse, Sylvain a réussi à réhabiliter son image de marque. Par la même occasion, il a enregistré une hausse de followers sur les plateformes sur lesquelles il est présent. Le retournement est spectaculaire.

Injures, diffamations, harcèlement, doxing… le drama Vilebrequin n’autorise pas tout

Si le drama ravit les commères du web, et suscite une inventivité rare chez les internautes pour se moquer de Pierre (il a été qualifié de conte de Menthe et Cristaux, clin d’œil au héros de Dumas, car Sylvain prétend que Pierre a utilisé des cristaux de menthe pour avoir des fausses larmes dans sa vidéo), gare toutefois à l’emballement.

Injures publiques, diffamations en ligne

Certaines réactions excessives à l’égard de Pierre pourraient tomber sous le coup de la loi. On ne parle pas nécessairement des blagues qui se moquent de l’ex-associé de Sylvain, mais de sorties plus hostiles, et qui pourraient donc être sanctionnées devant les tribunaux. C’est le cas des injures ou des propos diffamatoires, par exemple.

Par exemple, l’injure publique envers une personne privée est punie d’une amende de 12 000 euros. Elle peut passer à 45 000 euros d’amende et un an de prison si un caractère discriminatoire est également présent. Même chose pour la diffamation publique, qui suit un barème similaire. Et cela peut très bien concerner les commentaires sur le web.

Harcèlement isolé ou de masse

Gare aussi à la tentation de s’en prendre à l’un ou l’autre des deux vidéastes, parce que l’on a décidé d’en soutenir un sur les deux. Le harcèlement sur le net est aussi punissable. On parle d’une amende de 15 000 euros d’amende et d’un an de prison si ces harcèlements conduisent à une dégradation de la santé ou des conditions d’une vie de la victime.

L’espace des commentaires sous la vidéo de Pierre. De très nombreuses vannes, essentiellement. // Source : Capture d’écran

Cette sanction vaut pour une même personne derrière tous les messages et pour les « raids en ligne », c’est-à-dire si de nombreux internautes publient un même message contre une personne. Même si chaque participant ne fait qu’une seule action de harcèlement, cela équivaut un cyberharcèlement de masse. Y compris s’il n’est pas coordonné.

Il est à noter que le harcèlement par Internet constitue une circonstance aggravante. On parle de deux ans de prison et 30 000 euros d’amende, voire trois ans de prison et 45 000 euros d’amende dans certains cas. Vu la notoriété de Vilebrequin, et de la visibilité des deux ex-associés, c’est une problématique très réelle.

Pour aller plus loin Du cyberharcèlement « pour rigoler » : comment les ados se mettent à attaquer les autres

Doxing d’informations privées

Autre risque non négligeable : celui du doxing d’informations concernant Pierre ou Sylvain. Il s’agit d’un acte visant à révéler et diffuser des éléments sur la vie privée, familiale ou professionnelle d’une personne, pour l’exposer. Ce comportement peut faire l’objet d’une sanction en justice. On parle ici de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

Il est à noter que lors d’un live sur Twitch, en réaction à la vidéo de Sylvain, et pour essayer de reprendre la main, Pierre a révélé par mégarde des informations sensibles, notamment une adresse postale. Ce n’est pas parce que cette adresse a été montrée par inadvertance à l’écran qu’elle devient dorénavant libre d’être utilisée n’importe comment.

L’anonymat sur Internet n’existe pas

Ces trois grands exemples (injures et diffamations, cyberhacèlement, doxing d’informations privées) sont là pour rappeler que la loi n’est pas désarmée face à certains comportements, en particulier sur Internet. D’autres textes de loi sont en outre susceptibles d’être mobilisés, selon les circonstances. Au hasard, en cas d’incitation à la violence — un cas un peu extrême.

Dernier rappel crucial : l’anonymat sur Internet n’existe pas, même derrière un VPN, aussi performant soit-il. Ce qui existe, c’est le pseudonymat. Mais les forces de l’ordre et la justice ont des procédures pour demander à la fois aux réseaux sociaux (TikTok, Instagram, YouTube, X, etc.) et aux opérateurs télécoms des informations sur des internautes.

Rien ne dit que les infractions citées ci-dessus, si elles se produisent, entraineront une action en justice — cela dépendra de Pierre et de Sylvain, s’ils tombent sur d’éventuels messages de ce genre. L’escalade n’ira peut-être pas si loin. Dans son propre live Twitch, en soirée du 12 janvier, Sylvain plaidait d’ailleurs pour passer à autre chose.

Votre VPN préféré n'est pas celui que vous croyez Quel est le meilleur VPN en 2024 ? Notre comparatif Retrouvez notre comparateur pour choisir le meilleur VPN

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+