Il ne reste que quelques jours avant la clôture des JO de Paris 2024. Qui montera sur le podium ? Découvrez ici le classement en temps réel des 10 nations les plus médaillées.

Depuis le 24 juillet 2024, la compétition des JO a commencé. Les dernières médailles d’or sont attribuées dans les épreuves finales de certaines disciplines. Mais avec autant d’épreuves et autant de pays, il est parfois compliqué de suivre les performances, tant le classement évolue rapidement.

Le tableau des pays avec le plus de médailles d’or pendant les Jeux olympiques Paris 2024

Pour l’essentiel, si vous n’avez pas le temps de regarder toutes les épreuves, nous avons préparé un tableau reprenant les dix pays les plus titrés en médailles d’or. Dans ce classement actualisé, vous pourrez suivre en direct le nombre de nouvelles médailles remportées par chaque délégation, et nos athlètes français bien sûr.

Médaille 🥇 Or 🥈 Argent 🥉 Bronze Total États-Unis 27 35 32 94 République populaire de Chine 25 23 17 65 Australie 18 12 11 41 France 13 17 21 51 Grande- Bretagne 12 17 20 49 République de Corée 12 8 7 27 Japon 12 6 13 31 Italie 9 10 8 27 Pays-Bas 9 5 6 20 Allemagne 8 5 5 18 Top 10 des Pays médaillés aux JO 2024

Comment suivre le classement des médailles aux JO en direct ?

Vous pouvez évidemment suivre les résultats sur différentes plateformes comme :

Alerte médaille de Griezmann. // Source : X

Tout savoir sur les médailles des JO 2024

Qui a le plus de médailles aux JO 2024 ?

Les États-Unis occupent pour l’instant le haut du classement avec 84 médailles remportées, dont 27 médailles d’or.

Combien de médailles d’or pour les français aux JO 2024 ?

Pour le moment, la France comptabilise 51 médailles avec :

🥇 13 en Or

🥈 17 en Argent

🥉 21 en Bronze

Qui sont les médaillés d’or en France ?

Quel est le record de médailles de la France aux JO ?

Les premiers Jeux olympiques organisés à Paris en 1900 avait été l’édition la plus fructueuse pour le drapeau tricolore. Au total, les athlètes avaient réussi à remporter plus de 91 médailles sur leur territoire. Alors, on croise les droits pour qu’il se reproduise la même chose cette année.

Combien de médailles la France a-t-elle remportées depuis la première édition des JO ?

Certains évoquent un total de 742 médailles, d’autres montent jusqu’à 902 depuis la première édition organisée à Athènes en 1896. Ce sur quoi la plupart des sources s’entendent, c’est qu’avec ses 29 participations en été et 24 en hiver, la France se classe 5e en termes de nombre de médailles, juste derrière la Grande-Bretagne. Le premier étant les États-Unis avec près de 3 000 médailles, une avance considérable par rapport à la Russie, 2e au classement avec près de 2 000 médailles.

Combien coûtent les médailles aux JO ?

Face des médailles des JO Paris 2024. // Source : Paris2024

Comme à chaque Jeux olympiques, les médailles sont non seulement un symbole de performance, mais elles ont aussi une valeur pécuniaire. Cette année la fourchette est assez large avec :

863 € pour la médaille d’or ;

436 € pour la médaille d’argent ;

Et seulement 3,58 € pour la médaille de bronze.

Quel est le cadeau offert avec les médailles JO 2024 ?

La valeur fondamentale de ces objets n’est pas la seule source de revenu pour les athlètes. En effet, une prime leur est aussi attribuée en cas de victoire.

Médaille d’or : 80 000 € ;

Médaille d’argent : 40 000 € ;

Médaille de bronze : 20 000 €.

À noter que la prime n’est pas cumulable. Pour deux médailles d’or, seuls 80 000 € seront versés au même athlète, et non 160 000 € comme on pourrait le penser. Pour les sports collectifs, les gagnants doivent se partager équitablement cette prime.

Ces montants, bien qu’ils paraissent importants, permettent à certains de rembourser les frais de préparation, d’autant plus que beaucoup ne vivent pas de leur passion et ont un métier à côté.

Quelles récompenses reçoit le pays vainqueur des Jeux olympiques ?

Officiellement, aucun pays ne gagne les Jeux olympiques. Les athlètes médaillés, d’où qu’ils viennent, sont les grands gagnants. Mais avec l’habitude des formats des coupes du monde ou de l’Euro, on s’attend toujours à un gagnant final.

Dans les JO, plusieurs interprétations sont audibles pour savoir qui est le grand gagnant. Soit on décide de mettre en avant le pays avec le plus d’athlètes médaillés d’or, soit celui qui en a remporté le plus, qu’il s’agisse de bronze, d’argent ou d’or. Mais tout cela reste subjectif.

