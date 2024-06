Lecture Zen Résumer l'article

Travle.earth est un petit jeu en ligne qui va mettre au défi votre connaissance de la géographie — en particulier des pays limitrophes et des départements français. Le but du jeu ? Trouver le chemin le plus court entre deux points.

Sur Numerama, on aime bien les petits jeux avec de la géographie. Il y a l’inévitable GeoGuessr (qui existe même sur World of Warcraft), et sa variante culturelle. On pourrait aussi citer Worldle (avec un L en plus), un jeu inspiré par le genre Wordle : pas de mots à trouver ici, mais un pays à identifier en se basant sur le contour de ses frontières.

Il y a un autre petit jeu que l’on a découvert tout récemment, en écoutant ces jours les diffusions autour de l’initiative Streamers4Palestinians — qui a servi à lever un peu plus d’un million d’euros pour Médecins du monde et pour la population palestinienne. Il s’agit de Travle.earth. Le but du jeu ? Trouver le chemin le plus court entre deux destinations.

Géographisez, c’est gagné

Alors, on se prend pour un génie de la géographie ?. // Source : Capture d’écran

Dans Travle.earth, vous devez trouver tous les pays qu’il vous faut traverser entre votre point de départ et votre point d’arrivée. Cela marche aussi avec les départements français. Par exemple, pour connecter le Finistère à la Charente-Maritime, vous devez passer par le Morbihan, la Loire-Atlantique et la Vendée.

On devine que les deux cartes privilégiées en France seront le planisphère et la France métropolitaine. Cependant, si vous connaissez les provinces des autres pays, vous aurez du challenge : Allemagne, Espagne, Colombie, Japon, Moldavie, Suisse, Turquie. Plus de 20 pays sont proposés. On trouve aussi un défi hebdomadaire et un mode entrainement.

Un exemple de score. // Source : Capture d’écran

Pour réussir dans Travle.earth, il faut donc trouver le chemin le plus court, mais le jeu n’est pas trop punitif : il y a un certain nombre de coups d’essai autorisés, ce qui permet aussi de créer une route valable, même si elle n’est pas optimale. Si vous luttez, le jeu autorise l’affichage de 3 indices (le contour des zones, le contour de toutes les zones, les initiales).

Le jeu inclut un tableau des scores pour vous donner votre performance à travers le temps, votre position par rapport à d’autres joueurs et quelques statistiques.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !