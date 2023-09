De nombreuses choses changent en France à partir du 1er septembre 2023, que ce soit au niveau des transports, au niveau des retraites ou au niveau des bourses. Votre guide pour vous y retrouver, et pour ne pas passer à côté de bonnes opportunités.

Septembre, c’est la rentrée ! Et qui dit rentrée dit nouveautés. Cette année n’y coupe pas : le 1er septembre 2023 apporte avec lui son lot de changements à travers la France. Voilà tout ce qu’il faut retenir.

Fin des trottinettes électriques en libre service à Paris

À partir du 1er septembre 2023, les trottinettes électriques en libre service ne seront officiellement plus les bienvenues à Paris. Le référendum organisé par la mairie en avril pour déterminer l’avenir des engins a été très clair : 89% des votants se sont exprimés contre. Les opérateurs de trottinettes électriques Lime, Dott et Tier ont donc retiré les machines des rues de la ville pendant l’été. Elles vont être transférées vers d’autres villes.

À la place des trottinettes, vous pouvez toujours prendre les Vélib, les vélos en location de la métropole parisienne, ou encore les vélos électriques en libre-service des opérateurs Lime, Dott et Tier.

Seules les trottinettes en libre service deviennent interdites : les trottinettes électriques personnelles restent autorisées dans la capitale.

Les cartes Avantages SNCF sont moins chères (jusqu’au 5 septembre)

Les cartes Avantages de la SNCF permettent de bénéficier de réductions sur certains trajets de trains. Elles sont en ce moment vendues à moitié prix : vous pouvez les acheter à 24,50 euros au lieu de 49 euros. La promotion dure jusqu’au 5 septembre 2023.

Si vous prenez régulièrement le train, les cartes avantages sont rapidement rentabilisées — surtout à moitié prix. Il existe trois types de cartes Avantages : Jeunes, Adultes, et Senior. Elles sont toutes en promotion à 24,50 euros.

Les trains SNCF sont moins chers avec les cartes avantages // Source : SNCF

Les retraites

Les retraites sont aussi concernées par des changements. À partir du 1er septembre, plusieurs décrets entrent en application. Plusieurs mesures deviennent applicables, comme le précise le site du gouvernement :

Suppression de quatre régimes spéciaux,

Revalorisation des pensions minimales pour les nouveaux retraités,

Élargissement du dispositif de retraite progressive,

Nouveaux droits liés au cumul emploi-retraite,

Création d’un fonds d’investissement dans la prévention de l’usure professionnelle,

Amélioration du compte professionnel de prévention,

Création de l’assurance vieillesse des aidants,

Création de la pension d’orphelin au régime général.

Vous pouvez trouver plus de détails sur ces changements sur le site du ministère du Travail.

Revalorisation des bourses étudiantes

Dès la rentrée, les montants de tous les échelons de bourse seront revalorisés de 37 €. « Cela correspond à une augmentation à hauteur de l’inflation pour l’échelon le plus élevé, et à hauteur de 34 % pour le premier échelon », précise le site du gouvernement.

Le ministère de l’Éducation indique également dans son guide de rentrée :

le gel de la tarification des repas de la restauration universitaire pour la rentrée 2023 (à 1 € pour les boursiers et à 3,30 € pour les autres étudiants),

le gel des loyers dans les résidences universitaires Crous,

la revalorisation de 30 euros par mois des bourses des étudiants dans les outre-mer.

Les bourses des étudiants sont réévaluées à partir du 1er septembre // Source : Unsplash / Javier Trueba

Revalorisation salariale des enseignants

Toujours dans le domaine de l’éducation, « à partir du 1er septembre 2023, les enseignants des niveaux primaire et secondaire ainsi que les personnels de l’éducation auront des augmentations salariales d’au moins 125 € nets par mois (en moyenne 158 €) et de meilleures opportunités de carrière », précise le gouvernement.

Travaux de rénovation

Si vous commencez chez vous des travaux de rénovation énergétique, de nouvelles règles s’appliquent. À partir du 1er septembre 2023, « l’accompagnateur Rénov’ est obligatoire pour les travaux de rénovation énergétique coûtant plus de 5 000 € TTC, nécessitant deux gestes ou plus, et demandant plus de 10 000 euros d’aide (MaPrimeRénov’) ».

Comme le rappelle le gouvernement, l’accompagnateur Rénov’ est un « assistant à maîtrise d’ouvrage ou un opérateur agréé par l’État ou désigné par une collectivité », aidé par l’Agence nationale de l’habitat (Anah). Les accompagnateurs sont chargés d’assister les particuliers dans leur projet de travaux de rénovation énergétique.

Les accompagnateurs Rénov’ sont chargés de certaines missions bien précises d’aide aux travaux :

Définition des travaux (visite, diagnostic, préconisations de travaux adaptés).

Conseils pour la sélection des entreprises et choix des devis.

Appui aux démarches administratives.

Aide spécifique pour les ménages en situation de précarité.

Mobilisation des financements.

Conseils en fin de chantier.

