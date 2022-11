Pendant une dizaine d’années, lorsqu’on cherchait sur le web le nom de l’inventeur du grille-pain, l’article de Wikipédia consacré à Alan MacMasters apparaissait en premier. Pourtant, l’encyclopédie en ligne a été trompée : il n’y a jamais eu d’Alan MacMasters.

« Alan MacMasters (né en 1865) était un scientifique écossais, à l’origine de la création du premier grille-pain électrique ». Pendant près de 10 ans, lorsque vous cherchiez sur le web anglais qui était l’inventeur du grille-pain, le premier résultat sur Google était la page Wikipédia d’Alan MacMasters. L’homme ne possédait pas d’article dans la version francophone de l’encyclopédie en ligne. Cependant, son nom apparait encore aujourd’hui dans des recherches Google sur l’origine du grille-pain en français.

Pourtant, l’inventeur écossais du 19ᵉ siècle Alan MacMasters n’existe pas. Alan MacMasters est le nom d’un ingénieur en aéronautique de 30 ans, à l’origine d’une blague vieille d’une dizaine d’années, qui a trompé Wikipédia, des auteurs de livres, des journaux, des écoles, mais également le gouvernement écossais.

La page Wikipédia d’Alan MacMasters, depuis archivée. // Source : Capture d’écran Numerama

Une blague vieille de 10 ans

L’histoire a été rapportée par la BBC dans un article publié le 19 novembre 2022. Tout a commencé en 2012, lorsqu’Alan MacMasters, alors étudiant à l’université, entend l’un de ses professeurs mettre en garde les élèves contre Wikipédia. L’encyclopédie en ligne était, selon l’enseignant, une source peu fiable à cause de son fonctionnement. Il en veut pour preuve que l’un de ses amis, un certain « Maddy Kennedy », se serait nommé « inventeur du grille-pain » sur le site. En effet, tout le monde peut modifier un article Wikipédia, sans condition. Et bien qu’il existe des modérateurs et des bots chargés de surveiller les modifications des articles, certains changements ne sont pas repérés.

Alan et l’un de ses amis, Alex, trouvent l’idée très drôle et décident d’éditer l’article dédié au grille-pain. Désormais, ce n’est plus Maddy Kennedy qui a inventé le grille-pain, mais Alan MacMasters, en 1893. La blague aurait pu s’arrêter là — sauf qu’aucun bénévole de Wikipédia ne repère l’entourloupe. Rapidement, des médias reprennent le contenu de l’article. Alex veut continuer la blague, et crée ensuite une page spécialement dédiée à Alan MacMasters, qu’il illustre avec photo de lui-même, vieillie avec un logiciel pour lui donner un aspect plus ancien. Il invente toute une histoire au supposé inventeur, et lui attribue également la mise au point des bouilloires et du système d’éclairage du métro londonien.

Même si sa page Wikipédia a été supprimée, Alan MacMasters continue d’être référencé comme l’inventeur du grille-pain sur le net. // Source : Capture d’écran Numerama

Pendant des années, personne ne remet en question l’existence de l’inventeur Alan MacMasters. L’homme devient même une légende écossaise : une école primaire écossaise a organisé une journée d’activité en sa mémoire, demandant aux élèves de dessiner sur des tranches de pain toastées ; le chef Scott Smith a élaboré un dessert en son honneur lors d’une émission culinaire, et en 2018, lorsque la Banque centrale d’Angleterre lance un sondage pour trouver la prochaine personne qui figurera sur les billets de 50 £, MacMasters fait partie de la liste des nominés.

De nombreuses manipulations de Wikipédia

La supercherie n’a été décelée qu’en juillet 2022 par Adam, un lycéen. Interviewé par la BBC, ce dernier a expliqué qu’il a tout d’abord vu qu’il y avait un problème avec la photo d’illustration de l’article, qui semblait « éditée » et d’un peu trop bonne qualité pour un inventeur supposément né au 19e siècle. Adam a fait part de ses suspicions sur un forum, qui ont rapidement été repérées par des modérateurs. C’est à ce moment-là qu’ils se sont rendu compte qu’il n’y avait pas que la photo qui était étrange, mais tout l’article. L’article sur Alan MacMasters est définitivement supprimé le 22 juillet 2022, même si une version archivée reste disponible.

Alan MacMaster n’a, hélas, pas inventé le grille-pain // Source : Wikipédia

L’article sur Alan MacMasters n’est pas le seul à avoir été entièrement créé de toutes pièces. L’encyclopédie en ligne est souvent la cible de manipulations : elle a été infiltrée par une « cellule pro-Zemmour » en amont de l’élection présidentielle française de 2022, et des hommes politiques ont tenté de caviarder leur page avant les élections régionales. À l’international aussi, Wikipédia est instrumentalisée à des fins idéologiques, que ce soit sur des pages concernant la guerre entre la Russie et l’Ukraine, ou sur l’existence de camps de concentration en Croatie lors de la Seconde Guerre mondiale.

Les cas de modification de Wikipédia à des fins humoristes, comme pour l’histoire d’Alan MacMasters, sont assez rares. Mais si ces éditions sont en apparence très drôles, elles ne sont cependant pas complètement inoffensives, et discréditent l’encyclopédie. Problématique, alors que le site est devenu aujourd’hui l’une des principales sources d’information gratuite en ligne.