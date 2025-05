Lecture Zen Résumer l'article

Une fuite pourrait avoir affecté la plateforme de jeux vidéo Steam. En raison du nombre de comptes potentiellement affectés, il est préférable de s’assurer que les bonnes pratiques de sécurisation sont appliquées pour protéger son profil.

C’est une alerte à laquelle les internautes ayant un compte Steam devraient prêter attention. La plateforme de jeux vidéo opérée par Valve pourrait avoir été touchée par un incident de sécurité informatique, qui aurait provoqué une très importante fuite de données. Cette compromission aurait touché jusqu’à 89 millions de comptes.

Parce que prudence est mère de sûreté, certaines vérifications méritent d’être effectuées dès à présent pour éviter de futures éventuelles déconvenues. Des gestes basiques, mais efficaces, et qui ont le mérite de réduire la voilure face à des tentatives d’accès frauduleux. Il est d’ailleurs conseillé de les appliquer au quotidien, au-delà de Steam.

Il y a des moyens de sécuriser son compte Steam. // Source : Steam

7 commandements pour protéger son compte Steam

Utilisez un mot de passe unique

C’est la règle centrale pour une bonne hygiène informatique. En optant pour un mot de passe unique par service en ligne, vous cloisonnez fortement vos différents comptes. Surtout, un mot de passe fuité ne causera pas de dégâts au-delà du site compromis. Chaque mot de passe doit être solide. Vous avez peur de les oublier ? Utilisez un gestionnaire de mots de passe.

👉 Les meilleurs gestionnaires de mots de passe en 2025

Activez la double authentification

Cela fait dix ans que l’authentification à deux facteurs existe sur Steam et il est absurde de ne pas en profiter pour renforcer la sécurité du compte. Ce mécanisme permet de valider la connexion avec un second code à inscrire — le dispositif s’appelle Steam Guard et il est simple à activer. La validation peut se faire via une application sur le smartphone ou via l’e-mail.

Le Steam Guard. // Source : Capture d’écran

Contrôlez les appareils autorisés

Dans les paramètres de Steam, à la ligne Compte, puis Détails du compte et Sécurité et appareils, passez en revue les appareils autorisés. Sont inscrits les ordinateurs et téléphones depuis lesquels ont eu lieu des connexions au compte. La déconnexion générale des appareils est proposée s’il y a un doute (par exemple, une localisation étrange).

Vérifiez le mail et le numéro de téléphone

Dans les réglages de Steam, dans les Détails du compte, vous pouvez vous assurer que les informations de contact sont à jour et bien remplies. C’est important, car ces coordonnées sont mobilisées si votre compte est à risque (perte du mot de passe). Bien sûr, il est conseillé de blinder aussi la sécurité de son compte mail (mot de passe, double authentification…).

Récupérez et stockez des codes de secours

Valve peut fournir des codes de secours pour se connecter à Steam. Ce sont des codes à usage unique, qui portent uniquement à votre compte. Pour les stocker à l’abri, on recommande là encore un gestionnaire de mots de passe : en effet, les principaux logiciels du marché incluent un service qui permet de noter toutes sortes de choses, de façon sécurisée.

Méfiez-vous des mails prétendant venir de Steam

Valve peut occasionnellement envoyer de la communication par mail. Rien de choquant jusque-là. Mais si vous recevez des courriers promettant des offres invraisemblables, ou présentant un ton alarmiste pour vous inciter à effectuer une action directement dans le mail, prudence. Ne cliquez pas et passez plutôt par l’application Steam pour vérifier.

Sécurisez le reste de votre vie numérique

La sécurité informatique est comme une chaîne, dont la solidité dépend de son maillon le plus faible. C’est bien d’avoir sécurisé son compte Steam. C’est mieux de protéger aussi sa boîte mail qui permet de le piloter, de ne pas partager son mot de passe pour prêter son compte ou de verrouiller son PC et son smartphone. Bref, protégez-vous.

