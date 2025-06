Lecture Zen Résumer l'article

Un ancien sergent du renseignement militaire américain a tenté de vendre des secrets à la Chine. Joseph Daniel Schmidt a plaidé coupable, le 18 juin 2025, devant la justice fédérale de son pays. Mais ce qui frappe dans cette affaire d’espionnage, c’est la maladresse presque naïve de son exécution.

Confronté au juge et face à l’accumulation des preuves, Joseph Daniel Schmidt n’a eu d’autre choix que de plaider coupable le 18 juin 2025.

Lorsque l’accusé quitte l’armée américaine en janvier 2020, rien ne laisse présager la suite de son parcours. Recruté en 2015, l’homme de 23 ans à l’époque sert au sein d’une unité de renseignement à Joint Base Lewis-McChord, dans l’État de Washington. Il apprend le mandarin, découvre les rouages du renseignement, et détient rapidement des accès aux systèmes informatiques sécurisés de l’armée. Un profil sensible certes, mais jusqu’ici sans histoire.

C’est après son départ que tout bascule. Schmidt, désormais civil, commence à chercher comment tirer profit de ses connaissances et ne s’en cache absolument pas : il contacte, depuis son adresse Gmail personnelle, le consulat chinois en Turquie. Il explique sans détour qu’il a travaillé dans le renseignement militaire américain et propose ses services. Quelques semaines plus tard, il prend l’avion pour Hong Kong, décidé à aller plus loin.

Joseph Daniel Schmidt effectuait des recherches Google sans même prendre le soin d’effacer ses traces. // Source : Capture d’écran Numerama

Le récit d’un espionnage improvisé

À Hong Kong, Schmidt multiplie les démarches pour attirer l’attention des services de renseignement chinois. Il rédige un document de 22 pages, sobrement intitulé « Important Information to Share with Chinese Government » (informations importantes à partager avec le gouvernement chinois), qu’il conserve sur son propre cloud. Il compile des procédures internes, des guides sur les méthodes de formation du renseignement américain, et va jusqu’à proposer de remettre un appareil permettant d’accéder aux réseaux sécurisés de l’armée.

Sans aucune mesure pour masquer son identité ou effacer ses traces numériques, Schmidt effectue des recherches sur Google. Il questionne le moteur de recherche sur les règles concernant l’extradition pour trahison, des défections de soldats ou encore la manière dont les espions sont recrutés. Pendant plus de trois ans, il reste à Hong Kong, puis en Chine continentale, poursuivant ses tentatives de contact.

Rien dans les documents officiels ou les comptes rendus judiciaires ne prouve qu’il ait réussi à établir un contact direct ou à transmettre des secrets aux services de renseignement chinois.

Un retour sans issue, une arrestation inévitable

A priori bredouille, Schmidt décide de rentrer aux États-Unis en octobre 2023. À peine a-t-il posé le pied à l’aéroport de San Francisco qu’il est arrêté. Les enquêteurs, qui avaient déjà collecté l’essentiel des preuves grâce à ses propres imprudences, n’ont eu aucun mal à reconstituer le fil de de l’affaire qui n’en demeure pas moins préoccupante pour la sécurité américaine.

Ces dernières années, d’autres cas similaires ont mis en cause d’anciens militaires tentés par l’espionnage, que ce soit pour des raisons financières ou idéologiques.

Joseph Daniel Schmidt encourt une peine pouvant aller jusqu’à dix ans de prison pour tentative de transmission d’informations de défense nationale, et jusqu’à un an pour rétention illégale d’informations classifiées. Sa sentence est attendue le 9 septembre 2025.

