Le premier jeudi du mois de mai est la journée mondiale du mot de passe. À cette occasion, Microsoft l’a célébrée d’une façon un peu particulière, avec une initiative visant à les tuer un peu plus.

Chaque année, il y a la journée mondiale du mot de passe. Et tous les ans, elle tombe le premier jeudi du mois de mai — par conséquent, l’évènement ne survient pas toujours à la même date. Ce qui revient à chaque fois, en revanche, ce sont les mêmes publications pointant ici le top des pires mots de passe, là les mauvaises habitudes des internautes.

Microsoft, lui, tente une autre approche pour l’édition 2025 : en effet, pour la journée mondiale des mots de passe, l’entreprise américaine s’efforce de les enterrer un peu plus. C’est ce qu’a noté The Verge ce 2 mai, au sujet d’une nouvelle initiative visant à les éliminer au profit d’autres méthodes d’accès plus sûrs.

Des comptes sans mot de passe par défaut

Ainsi, dans le but de simplifier l’interface utilisateur, le géant des logiciels a acté une modification concernant les nouveaux comptes. Désormais, ceux-ci seront « sans mot de passe par défaut ». À la place, développe le géant des logiciels, d’autres options alternatives seront proposées à ces nouveaux utilisateurs pour se connecter.

On assiste progressivement à la mort du mot de passe.

Objectif : que ces utilisateurs « [n’aient] jamais besoin d’enregistrer un mot de passe ». Microsoft précise que cela concerne bien les nouveaux usagers, et pas les comptes déjà existants. Cependant, leurs propriétaires peuvent toujours se rendre dans les paramètres du compte pour supprimer le mot de passe et basculer sur une autre solution.

Cette bascule, audacieuse, en raison de la place presque indéboulonnable du mot de passe dans le quotidien des personnes depuis que l’informatique grand public existe, n’est cependant pas une surprise. Elle s’inscrit en réalité dans un mouvement de fond visant à écarter de plus en plus les mots de passe — et Microsoft y participe activement.

L’avenir ? Les passkeys

Comme le pointent nos confrères, la journée mondiale des mots de passe n’aura un jour plus grand sens lorsque ces codes disparaitront — peut-être faudra-t-il alors renommer l’évènement en « journée mondiale des clés d’accès (passkeys) ». Ceux-ci sont considérés comme l’avenir, car ils offrent une série d’avantages décisifs pour la sécurité.

En attendant que ce jour advienne, il faut rappeler les principaux conseils pour améliorer les mots de passe. Cela inclut de créer pour chaque site et service un mot de passe unique, assez long et complexe pour éviter de faciliter sa découverte par un tiers malveillant. Les mémoriser vous semble hors de portée ? Il y a les gestionnaires de mots de passe pour ça.

Le principe du gestionnaire : tous vos codes au même endroit, dans un espace sécurisé.

Ce type de logiciel agit comme un coffre-fort numérique pour stocker et sécuriser vos codes secrets, et les synchroniser entre tous vos appareils. C’est une solution globalement fiable (et c’est toujours mieux qu’un post-it). En tout cas, les bénéfices de ces programmes surclassent largement leurs inconvénients.

Numerama propose un comparateur des meilleurs gestionnaires de mots de passe du marché, avec des solutions pour tous les goûts : des solutions payantes ou gratuites, des logiciels libres ou non, des entreprises françaises ou étrangères, des options simples ou complexes. Les passkeys sont aussi de la partie, vu leur démocratisation rapide.

