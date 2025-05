En matière de protection des données, créer une sauvegarde et la mettre à jour régulièrement constitue un excellent moyen d’éviter la plupart des accidents. Du moins, pour les particuliers ou les petites structures. Car lorsque le volume de données, ou le nombre d’utilisateurs est élevé, un simple backup n’est plus suffisant.

C’est exactement pour cela que les experts en protection des données ont mis au point des stratégies de sauvegarde élaborées, capables s’adapter aux besoins de la plupart des utilisateurs. Des stratégies capables de garantir non seulement la sécurité des données sauvegardées, mais aussi la résilience de ces dernières pour une protection maximale quel que soit le problème. C’est le cas de la stratégie dite “3-2-1” et de son évolution la plus récente, la stratégie “3-2-1-1-0”.

Deux règles qui reposent sur la multiplication des sauvegardes et des supports pour parer à toute éventualité, ou presque. Une stratégie régulièrement employée par les experts Synology pour répondre aux problématiques de leurs clients, et qui s’appuie sur l’écosystème logiciel et matériel développé par le constructeur pour fonctionner.

La stratégie 3-2-1-1-0 : une méthode infaillible pour garantir la sécurité des données critiques ?

Non, le 3-2-1-1-0 n’est pas la dernière formation en vogue pour le prochain mondial de football. Derrière cette séquence de chiffre sibylline, se cache en réalité la clef pour protéger ses données efficacement en leur permettant de résister à toute forme de problème, ou presque.

Une stratégie de protection avancée qui repose sur un principe simple, à savoir la multiplication des sauvegardes et la diversité des supports.

Pour comprendre exactement comment cela fonctionne, il faut décomposer le 3-2-1-1-0 en deux parties. D’un côté, le principe de base, illustré par les trois premiers chiffres et de l’autre, la forme avancée, illustrée par les deux derniers chiffres. En matière de protection des données, la règle 3-2-1 se traduit par :

3 : le nombre de copies des données à protéger, généralement composée de l’original et de deux backups ;

2 : le nombre de supports différents sur lesquels sont stockées les copies de sauvegarde. Ces supports peuvent être choisis librement entre le disque dur de votre PC, une clef USB, un disque dur externe, un NAS, un stockage cloud, etc ;

1 : il s’agit là du nombre de copies hors site. Comprenez par là, une copie isolée physiquement des autres, que ce soit dans le cloud ou sur une machine distante.

Il est primordial de sauvegarder ses données pour assurer leur sécurité // Source : Synology

L’idée derrière cette règle est de diversifier au maximum les copies et les emplacements de stockage pour parer un maximum de scénarios dans lesquels les données pourraient être détruite ou corrompues. En cas d’erreur humaine, de vol (matériel ou informatique), de destruction ou de panne, il restera toujours au moins une copie des données sauvegardées.

Afin d’améliorer encore plus l’efficacité de cette méthode, les experts de la protection de données ont décidé d’implémenter deux règles supplémentaires, traduites ici par le 1 et le 0 :

1 : c’est le nombre de copies déconnectées ou hors ligne et donc, qui n’est pas accessible en permanence et ajoute un volet de protection supplémentaire ;

0 : le zéro signifie ici “zéro erreur”. Comprenez par là qu’il faut que les données sauvegardées soient régulièrement testées afin de vérifier et valider leur intégrité.

L’ajout de ces deux étapes supplémentaires permet de combler les quelques lacunes (déjà minimes) de la stratégie 3-2-1 pour offrir un système de protection particulièrement solide, capable de contrer la très grande majorité des menaces, qu’elles soient matérielles ou logicielles, accidentelles, inattendues ou malfaisantes.

Active Backup pour Microsoft 365 : un outil parfaitement adapté aux besoins de la stratégie 3-2-1-1-0

Grâce à son écosystème très complet, qui repose à la fois sur des supports de stockage physique (des NAS, entre autres) et des logiciels de sauvegarde puissants et polyvalents, Synology se positionne comme un partenaire de choix pour vous accompagner dans le déploiement d’une stratégie 3-2-1-1-0.

Et plus particulièrement si vous, votre entreprise ou la structure à laquelle vous appartenez fonctionne avec Microsoft 365, puisque Synology dispose d’un outil, Active Backup pour Microsoft 365, spécialement conçu pour réaliser des sauvegardes de la suite en ligne de Microsoft.

Avec Active Backup et ses nombreuses fonctionnalités, il est possible de réaliser, en quelques clics, une copie complète de votre compte Microsoft 365 sur un PC ou un NAS, de manière à obtenir une copie locale. Il suffit ensuite de réaliser une copie de cette copie sur un autre support, de préférence hors site, pour répondre à la quasi-totalité des exigences de cette stratégie de sauvegarde.

Avec Active Backup pour Microsoft 365, vous pourrez sauvegarder toutes vos données Mails, Drive, Team, Calendar et bien d’autres // Source : Synology

Pourquoi ? Tout simplement parce qu’en suivant cette méthodologie, vous disposez :

de trois sauvegardes de vos données , à savoir l’originale (votre compte Microsoft 365) et deux copies distinctes ;

, à savoir l’originale (votre compte Microsoft 365) et deux copies distinctes ; d’au moins deux supports différents : le cloud avec votre compte Microsoft 365, et un NAS, un PC ou les deux selon les choix que vous avez effectués ;

: le cloud avec votre compte Microsoft 365, et un NAS, un PC ou les deux selon les choix que vous avez effectués ; d’une copie hors site si vous avez opté pour un stockage distant pour votre troisième copie de sauvegarde.

Pour compléter la sécurité de vos données, il suffit ensuite d’assurer l’immutabilité d’une de vos sauvegardes, en choisissant par exemple un support cloud spécifique ou en paramétrant une sauvegarde btrfs sur un NAS. Dernière étape : tester régulièrement la solidité de vos sauvegardes en procédant à des restaurations de comptes (mails, OneDrive ou autre) grâce aux fonctionnalités d’Hyper Backup pour Microsoft 365.

21 000 euros d’économie par an et des sauvegardes 15 fois plus rapide : l’exemple de l’école Het Streek

En tant que spécialiste de la protection des données, Synology est souvent mandaté par diverses structures pour mettre en place, améliorer ou optimiser la gestion de leur flux de données, en particulier pour tout ce qui touche à la gestion des sauvegardes et la protection des ressources les plus précieuses. C’est dans cette optique que le constructeur a été approché par Het Streek, une école néerlandaise qui doit gérer au quotidien plus de 3 000 comptes Microsoft 365 pour ses étudiants et ses enseignants.

Afin de répondre aux problématiques et besoins de cette école, les experts Synology ont décidé de mettre en place une stratégie de 3-2-1-1-0 qui repose d’une part sur Active Backup pour Microsoft 365, et de l’autre sur des serveurs UCS3200 et SA3400, deux unités fiables et rapides capables d’encaisser la charge de travail nécessaire à la sauvegarde de gros volumes de données.

La stratégie de backup mise en place par Synology pour l’école Het Streek // Source : Synology

La mise en place de cette solution a ainsi permis à l’école de diminuer la durée des sauvegardes de manière conséquente (de 8 heures environ à 30 minutes), mais aussi d’économiser la bagatelle de 21 000 euros par an.

Si vous souhaitez bénéficier de l’expertise et des conseils de Synology pour vos propres projets, vous pouvez contacter les experts Synology, ou bien les rencontrer en personne en juin durant les Solution Day qui se tiendront à Lyon et Aix-en-Provence.

