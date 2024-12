Lecture Zen Résumer l'article

Une récente étude publiée par une société de cybersécurité révèle que les internautes choisissent régulièrement leurs mots de passe en fonction des fêtes.

Les innombrables fuites de données sont une aubaine, non seulement pour les hackers, mais aussi pour les spécialistes de la cybersécurité, qui peuvent étudier nos laborieux choix de mots de passe. Une étude publiée le 18 septembre 2024 par Specops Software révèle que les utilisateurs ont tendance à inclure des termes liés aux fêtes dans leurs mots de passe, ce qui les rend vulnérables aux attaques.

L’analyse a porté sur plus de 800 millions de mots de passe compromis. Les résultats sont certes inquiétants, mais classiques : de nombreux internautes privilégient des mots de passe faciles à retenir, souvent au détriment de la sécurité.

Voici le classement des 10 termes de fêtes les plus courants trouvés dans les mots de passe compromis :

Nouvel An

Noël

Diwali (fête indienne)

(fête indienne) Thanksgiving

Pâques

Saint-Valentin

Halloween

Ramadan

Mardi Gras

Saint-Patrick

Évitez ces erreurs dans votre choix de mot de passe

Ces mots de passe sont généralement faibles, car ils suivent des schémas prévisibles et sont fréquemment réutilisés entre plusieurs services en ligne. Ainsi, si vous choisissez une combinaison dans le style de « Noel2024 », il ne suffira que de quelques secondes au pirate pour prendre le contrôle de votre compte.

Une phrase secrète de plusieurs mots combinée à des signes est préférable si vous voulez sécuriser vos profils sur le web. Vous pouvez lister vos destinations ou plats préférées, par exemple : « Ch0col4tFra1seC3rise% ». Et si vous trouvez ces combinaisons trop longues, vous pouvez toujours les stocker dans des gestionnaires de mot de passe.

L’enquête a également révélé des comportements inquiétants concernant la réutilisation des mots de passe. 52 % des personnes interrogées admettent partager leurs mots de passe pour des sites de streaming, et 31 % utilisent le même mot de passe pour des sites sensibles comme la banque en ligne. Profitez alors des vacances pour faire un bilan de vos mots de passe, noter les nouveaux sur des applications non connectées au web et évidemment, activer la double authentification.

