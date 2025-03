Les solutions de cybersécurité ne manquent pas. Mais, en avez-vous réellement besoin si vous faites preuve d’une vigilance à toute épreuve sur internet ?

Il est tentant de penser que la prudence reste la meilleure des protections en ligne. Et c’est plutôt vrai, à condition de ne jamais jamais baisser la garde. Les techniques déployées par les hackers pour dérober vos données sont toujours plus variées et bien ficelées.

Heureusement, avec quelques bonnes pratiques et un outil de cybersécurité adapté, votre vie privée est globalement préservée. Découvrez dans quel contexte redoubler de vigilance et quel type de solution choisir pour se prémunir contre les cybermenaces et les arnaques en ligne.

Communiquer le moins d’informations possible sur internet

Combien de fois par jour êtes-vous sollicité par un site web ou une application en vue de remplir un questionnaire ou de saisir une information personnelle ? Bien trop, au point de ne plus être surpris lorsque la situation se présente.

Si communiquer son nom, son e-mail ou même son numéro de mobile semble anodin, il n’en est rien. En plus d’avoir une valeur marchande pour les publicitaires, toutes ces informations, y compris les plus basiques, sont du pain bénit pour les cybercriminels. Il n’y a pas mieux pour élaborer des campagnes de phishing ou des arnaques crédibles. Certains sites de hameçonnage sont tellement sophistiqués qu’ils ressemblent traits pour traits à l’original. Il suffit alors d’un moment d’inattention pour tomber dans leur piège.

Sur les réseaux sociaux, mais pas uniquement, mieux vaut éviter au maximum de divulguer des informations personnelles. // Source : Austin Distel via Unsplash

Se contenter de vérifier que l’URL d’un site internet débute bien par « https » est donc loin d’être suffisant. Avant de saisir la moindre information en ligne, il est primordial de s’assurer d’être sur la bonne URL, idéalement en la saisissant manuellement ou en passant par une recherche Google. Les cybercriminels ne se limitant pas aux seuls sites frauduleux, vous devez aussi faire preuve de prudence avec les appels et les messages reçus.

Pour vous aider, vous pouvez aussi vous en remettre à des outils de cybersécurité, comme le chatbot gratuit Scamio de Bitdefender. Il suffit de lui transmettre un lien, le contenu d’un message, un numéro de téléphone ou une simple capture d’écran et l’assistant virtuel vous indique en quelques secondes s’il peut s’agir d’un piège.

Optimiser la sécurité de ses comptes en ligne

Vous pouvez faire preuve d’une extrême prudence lors de la navigation web, si vos comptes en ligne ne sont pas suffisamment sécurisés, vos données personnelles et votre vie privée peuvent être exposées.

Renforcer vos mots de passe doit donc être votre priorité. Exit les codes réutilisés sur tous vos espaces personnels, voire sur l’ensemble de vos messageries, et place à des mots de passe robustes de plus de 8 caractères avec minuscules, majuscules, chiffres et symboles. Comme le rapporte une étude menée en 2024 par le spécialiste HiveSystems, un tel code prend en moyenne sept ans pour être déchiffré avec les technologies actuelles.

Pour sécuriser ses comptes et sa messagerie, optez pour des mots de passe forts, l’authentification à deux facteurs, voire les passkeys. // Source : Mourizal Zativa via Unsplash

Ces changements étant fastidieux, le plus simple est d’opter pour un gestionnaire de mots de passe. Il se charge pour vous de générer des mots de passe, de les enregistrer et de les saisir lorsque vous en avez besoin. Mieux, ajoutez l’authentification à double facteur chaque fois que le compte en ligne vous le permet.

Considéré comme l’une des solutions de cybersécurité les plus complètes du marché, Bitdefender Ultimate Security inclut un gestionnaire de mots de passe et va même plus loin. Le dispositif surveille en continu le web et le dark web et vous alerte dès que vos codes d’accès ou vos données personnelles sont compromis.

Gare aux applications, même sur les plateformes officielles

Les mobinautes installent en moyenne 80 applications sur leur smartphone. Pourtant, seule une dizaine d’entre elles sont réellement utilisées. En plus de surcharger inutilement l’espace de stockage, ces applications représentent un risque pour la sécurité de vos données, et ce, même si vous les téléchargez depuis l’App Store ou le Play Store.

Désinstallez régulièrement les applications que vous n’utilisez pas pour limiter les risques de piratage. // Source : Rob Hampson via Unsplash

Google et Apple bannissent régulièrement des applications de leur plateforme pour cause de malwares ou de vulnérabilité. D’où l’importance de :

n’installer que des applications développées par des éditeurs reconnus ;

désinstaller régulièrement toutes les applications inutilisées ;

mettre à jour celles que vous souhaitez conserver ;

limiter au strict minimum les autorisations qui leur sont accordées (accès à la caméra, au micro, à l’espace de stockage, la géolocalisation).

Il est aussi recommandé de tenir à jour le système d’exploitation de tous ses appareils (smartphones, tablettes, PC) afin de réduire les risques de piratage.

À nouveau, Bitdefender Ultimate Security peut vous apporter plus de sérénité sur ce volet. Cette solution protège en effet jusqu’à cinq de vos appareils contre les virus, les malwares et les ransomwares.

Éviter à tout prix les Wi-Fi publics

En déplacement, il est tentant d’utiliser le réseau Wi-Fi public d’un restaurant ou d’un hôtel pour connecter son PC et sa tablette tout en préservant son forfait mobile. Cette pratique s’impose d’ailleurs lorsque vous voyagez à l’étranger, hors des frontières de l’Europe et que vous ne disposez pas d’une option internationale.

Mieux que miser sur la 5G, il est recommandé de sécuriser sa connexion avec un VPN. // Source : image générée par IA via Midjourney

Cette commodité peut néanmoins vous coûter cher. Parfois mal sécurisés, ces réseaux Wi-Fi constituent une porte d’entrée royale pour les hackers adeptes de la technique du « man in the middle ». Une fois la connexion détournée, ils peuvent accéder à tout votre flux de données, donc à tout ce que vous consultez et saisissez en ligne.

Voilà pourquoi il est préférable de privilégier autant que possible le réseau mobile pour se connecter à internet lorsque vous êtes à l’extérieur. Si votre forfait est trop limité, il existe heureusement une autre solution pour sécuriser votre connexion en toutes circonstances : un VPN (Réseau Privé Virtuel).

Bien qu’accessible à seulement 79,99 euros par an au lieu de 139,99 euros, Bitdefender Ultimate Security comprend dans son pack un VPN illimité et optimise alors en tous points la sécurité de tous vos appareils.

