Votre smartphone réagit bizarrement depuis quelque temps ? Il a peut-être été piraté. Découvrez les signes qui doivent immédiatement vous alerter et les bons réflexes à adopter en cas de doute.

Phishing, programmes malveillants, intrusion via un réseau Wi-Fi non sécurisé… Les hackers ne manquent pas d’outils et d’ingéniosité pour pirater votre smartphone ou votre PC et voler vos données personnelles. Même en faisant preuve d’une extrême prudence, il est impossible d’éliminer totalement les risques d’attaque.

Savoir détecter si l’un de ses appareils ou de ses comptes en ligne a été piraté est alors primordial. Voici quelques éléments qui doivent vous mettre la puce à l’oreille et les méthodes clés pour reprendre la main sur tous vos terminaux, ainsi que sur vos données.

Gare au comportement de votre smartphone et de votre PC

Lorsqu’un appareil est piraté, son fonctionnement peut en partie être altéré. Toutefois, les signaux peuvent être discrets. D’autant plus si votre matériel est vieillissant et que vous mettez cela sur le compte de l’obsolescence.

Quelques éléments clés sont donc à surveiller de près, à commencer par l’autonomie de votre smartphone et de votre PC portable. En effet, dès lors qu’un programme malveillant est installé, il utilise les ressources de l’appareil et vide alors plus ou moins rapidement votre batterie.

Un PC piraté est ralenti, plante souvent et perd en autonomie. // Source : Elisa Ventur via Unsplash

Un malware peut également engendrer des ralentissements, la fermeture brutale des applications en cours d’utilisation, voire dans certains cas une surchauffe de l’appareil. Néanmoins, ne tombez pas dans la paranoïa, certaines taches mettent à mal naturellement nos machines.

Heureusement, il existe d’autres éléments bien plus visibles pour identifier une potentielle attaque. En voici quelques exemples :

des programmes et applications apparaissent ou disparaissent comme par magie ;

votre souris semble incontrôlable par moments, elle bouge et clique toute seule sans intervention de votre part ;

le témoin de la caméra ou du microphone s’allume alors que vous ne les avez pas activés ;

des publicités intempestives apparaissent subitement et massivement ;

le nombre d’appels et de SMS indésirables reçus a récemment explosé ;

certains de vos fichiers sont inaccessibles et requièrent un code pour y accéder ;

votre consommation de données mobiles s’est envolée.

Bien entendu, il ne s’agit pas de crier au loup au premier pop-up surgissant à l’écran, mais d’avoir quelques clés pour détecter qu’un appareil est potentiellement infecté.

Rester vigilant lors de la navigation web

Sur internet, chaque détail inhabituel doit vous alerter. Par exemple, les hackers peuvent opérer quelques changements sur votre navigateur, notamment en vue de vous envoyer vers des sites de phishing.

Ils peuvent alors choisir de modifier votre page d’accueil, d’ajouter des extensions malveillantes ou encore de programmer des redirections automatiques vers des sites frauduleux. Dans tous les cas, leur objectif est toujours le même : collecter vos identifiants, mots de passe, voire vos coordonnées bancaires.

Le phishing ne passe pas que par emails et SMS, mais peut aussi venir de redirections intempestives sur votre navigateur. // Source : Glenn Carstens Peters via Unsplash

Il est donc essentiel de vérifier systématiquement que l’URL correspond bien à celle que vous avez sollicitée et que la page est sécurisée, c’est-à-dire que son adresse débute bien par « https ».

La boîte mail est également le centre névralgique de votre activité sur internet. Elle centralise vos accès aux différentes plateformes, et permet généralement de réinitialiser vos différents mots de passe. Garantir sa sécurité est essentiel.

Mais alors, comment savoir si un hacker s’est introduit sur sa boîte de réception ? Quelques signes ne trompent pas :

des e-mails sont marqués comme étant lus alors que vous ne les avez jamais ouverts ;

vous recevez d’un coup de multiples notifications pour des réinitialisations de mots de passe alors que vous n’en avez initié aucune ;

vos contacts vous informent avoir reçu des messages étranges de votre part ;

votre boîte d’envoi regorge d’e-mails que vous n’avez pas rédigés.

Enfin, pensez à jeter régulièrement un œil à vos publications sur les réseaux sociaux afin de déceler si certaines d’entre elles ne sont pas de votre fait, et donc si vous êtes victime d’usurpation d’identité.

Vérifier chaque mois sa facture mobile et ses comptes bancaires

Certains hackers sont tellement minutieux qu’il est presque impossible de détecter leur intrusion à l’aide des précédents indicateurs. Généralement, ils tâchent de rester le plus invisible et indétectable possible. Certains d’entre eux s’emploient même à ne pas utiliser les ressources de l’appareil lorsque vous l’utilisez. Et qu’ils soient subtils ou non, tous partagent traditionnellement le même objectif : s’emparer de votre argent.

Certaines applications, les « fleecewares » vous abonnent malgré vous à des services payants. // Source : James Yarema via Unsplash

Là encore, plusieurs stratégies s’offrent à eux : émission de virements en leur faveur, achats sur internet avec votre carte bancaire, ou encore prélèvements automatiques engendrés par des applications malveillantes. Connues sous le nom de « fleecewares », ces dernières vous inscrivent à votre insu à des services payants, ce qui peut vous coûter très cher.

D’où l’importance de consulter fréquemment l’historique de son compte bancaire, sans omettre les encours de carte. Une telle vérification est incontournable pour détecter les opérations atypiques et surtout pour être en mesure de prévenir sa banque rapidement en cas de fraude.

Les premiers réflexes à adopter

Au moindre soupçon, commencez par modifier tous vos mots de passe, car c’est souvent le point d’entrée des hackers. Idéalement, installez un gestionnaire de mots de passe et activez l’authentification à double facteur (2FA) dès que le service le propose. D’ailleurs, préférez une double authentification par application plutôt que par SMS, ces derniers pouvant facilement être interceptés par les pirates.

Bien protéger tous ses appareils et ses comptes avec des solutions adequate pour être plus serein. // Source : Austin Distel via Unsplash

Ensuite, place à la suppression des programmes malveillants. Essayez d’abord d’identifier la source de l’infection en regardant si une application inconnue est récemment apparue au sein de votre smartphone ou de votre PC. Pour ce dernier, il est également opportun de vérifier quels logiciels se lancent au démarrage et si l’un d’eux semble suspect. Enfin, parcourez l’historique de vos téléchargements, afin de repérer les éléments les plus étranges, dont vous n’avez aucun souvenir.

Si malgré tout, vous ne parvenez pas à identifier quelle application est concernée et ne disposez d’aucune solution de cybersécurité sur votre appareil, il est temps d’en installer une. La dernière étape avant la réinitialisation complète de vos appareils.

Une fois en place, des outils comme Bitdefender Premium Security Plus se chargent de sécuriser vos appareils, d’éliminer les menaces existantes et de vous permettre de reprendre la main sur vos données.

Prévenir les risques et réagir vite lorsque la sécurité est compromise

Même s’il est toujours opportun de savoir détecter d’éventuels cas de piratage, le mieux est de s’en prémunir, avec une solution de cybersécurité adaptée et complète comme Bitdefender Premium Security Plus.

Pour 69,98 euros la première année au lieu de 179,99 euros, vous accédez à une protection optimale pour l’ensemble de vos appareils, l’offre couvrant jusqu’à 10 terminaux différents. Virus, malwares, ransomwares, rootkits, ou encore tentatives de phishing, toutes les menaces sont automatiquement bloquées.

Et pour mettre d’autant plus vos données à l’abri, Bitdefender Premium Security Plus embarque en complément un pare-feu, un VPN, ainsi qu’un gestionnaire de mots de passe.

Enfin, l’éditeur se charge de vérifier en continu si la sécurité de vos données personnelles est compromise. La solution vous alerte automatiquement lorsque c’est le cas et vous délivre toute une série de conseils pour reprendre efficacement la main sur vos données et sur votre identité numérique.