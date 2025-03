Lecture Zen Résumer l'article

Un groupe d’hacktivistes, des hackers engagés, a revendiqué la cyberattaque contre le réseau social X. Contrairement aux déclarations d’Elon Musk, le groupe affirme n’avoir aucun lien avec l’Ukraine et se définit plutôt comme un opposant à l’OTAN et à Israël.

Le réseau social X, précédemment connu sous le nom de Twitter, a connu un ralentissement notable le 10 mars. D’après les signalements sur DownDetector, la plateforme a été affectée par plusieurs pannes durant quelques heures, rendant l’actualisation des fils d’actualité impossible pour de nombreux utilisateurs. Elon Musk, le polémique milliardaire, propriétaire du réseau qu’il a lui-même renommé, a fini par s’expliquer à ce sujet.

« Nous sommes attaqués tous les jours, mais cette attaque a été menée avec beaucoup de ressources », a-t-il affirmé sur X. « Il s’agit soit d’un groupe important et coordonné, soit d’un pays. Traçage en cours… »

Un collectif d’hacktivistes – des hackers militants – s’est exprimé sur Telegram, revendiquant l’attaque menée contre le réseau social le 10 mars. Nommé Dark Storm Team, le groupe a publié des images de la panne sur sa chaîne. Ce groupe encore peu connu se revendique comme adversaire de l’OTAN, d’Israël et des nations soutenant l’État hébreu.

Les déclarations du collectif sur Telegram. // Source : Numerama

Profitez pleinement de votre vie numérique ! Avec Bitdefender, votre vie numérique est entre de bonnes mains. Restez à l’abri des escroqueries, des virus et des ransomwares grâce à ses solutions innovantes et discrètes.

Dark Storm Team a mené des attaques DDoS, aussi appelées déni de service, pour mettre en panne la plateforme. Cette technique consiste à déclencher des vagues de connexions simultanées vers un site précis, en détournant le trafic d’un réseau par exemple. Si le volume de requêtes devient trop important, le serveur est submergé et incapable de répondre, mettant ainsi la plateforme ciblée hors ligne jusqu’à son redémarrage. Ces attaques sont le plus souvent symboliques, mais les plus volumineuses parviennent à paralyser la cible pendant quelques heures.

Les hackers rejettent les déclarations d’Elon Musk sur la panne de X

Sur la chaîne américaine Fox News, Elon Musk a déclaré que des adresses IP, des numéros d’identifications d’appareils électroniques utilisés dans cette attaque, seraient localisées « autour de l’Ukraine ».

Rappelons qu’un réseau cybercriminel peut utiliser un VPN pour détourner des appareils basés en Ukraine. La localisation de l’adresse IP ne signifie pas grand-chose dans ce milieu, puisque n’importe quel internaute peut camoufler sa localisation aujourd’hui pour regarder des plateformes de streaming par exemple.

Dark Storm Team a d’ailleurs déclaré sur sa chaîne :

« Selon les déclarations d’Elon Musk concernant la cyberattaque contre la plateforme X, son origine serait l’Ukraine. Il s’agit d’une accusation sans aucune preuve, et nous n’avons aucun lien avec l’Ukraine ».

Oded Vanunu, expert en cybersécurité chez Check Point, indique d’ailleurs que les internautes doivent se tenir informés « à mesure que ces menaces évoluent et se préparer à d’éventuelles perturbations futures »

Les motivations concrètes de ce collectif restent encore obscures. Toutefois, on peut noter que ces pirates disposent de ressources suffisantes pour ralentir un réseau social.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama