La plateforme de crypto-monnaies Bybit, victime d’un piratage record de 1,4 milliard de dollars, cherche désormais à retrouver ses crypto. L’entreprise offre une prime à ceux qui arriveraient à retrouver les fonds avant qu’ils soient convertis par des hackers nord-coréens.

La plateforme d’échange de crypto-monnaies Bybit veut récupérer les fonds des clients coûte que coûte. Des hackers nord-coréens ont infiltré le réseau de la société et dérobé 1,4 milliard de dollars en Ethereum, une crypto-monnaie — un record.

Sur son site, l’entreprise offre depuis le 26 février 2025 une une prime de 140 millions de dollars (environ 134 millions d’euros) destinée aux chasseurs de cybercriminels capables de retrouver et geler ces actifs volés.

Ben Zhou, PDG et cofondateur de Bybit, a annoncé cette initiative sur X (anciennement Twitter), précisant que la récompense fonctionne sur un principe de répartition : chaque fois qu’une partie des fonds volés est tracée et gelée, 5 % du montant récupéré est versé à la personne ayant identifié les fonds et 5 % à l’entité qui les a bloqués. À ce jour, cinq chasseurs de primes ont déjà permis la récupération de 4,23 millions de dollars, selon le site officiel de Bybit.

Avec leur cyberattaque, les hackers de Lazarus seraient devenus parmi les plus importants détenteurs d’Ethereum sur la planète. // Source : Canva

Les hackers convertissent déjà les crypto-monnaies

L’enquête sur l’attaque a révélé que les hackers ont exploité une faille dans l’infrastructure de SafeWallet, un portefeuille crypto utilisé par Bybit.

Le FBI a confirmé que des hackers nord-coréens ont volé 1,5 milliard de dollars sur la plateforme d’échange de crypto-monnaies Bybit. « Le Federal Bureau of Investigation (FBI) publie cette annonce de service public pour informer que la République populaire démocratique de Corée (Corée du Nord) est responsable du vol d’environ 1,5 milliard de dollars en actifs virtuels depuis la plateforme d’échange de cryptomonnaies Bybit, aux alentours du 21 février 2025 », a déclaré la police fédérale américaine dans un communiqué.

« Les acteurs nord-coréens progressent rapidement et ont déjà converti une partie des actifs volés en Bitcoin et d’autres actifs virtuels, dispersés sur des milliers d’adresses à travers plusieurs blockchains. Il est prévu que ces actifs soient ensuite blanchis et finalement convertis en monnaie fiduciaire », précise le FBI.

Le groupe, Lazarus, financé par le régime de Pyongyang, aurait déjà dérobé 650 millions de dollars en crypto en 2024, selon les gouvernements américain, japonais et sud-coréen. Bybit ne cache pas son intention de lutter activement contre ces cybercriminels, affirmant vouloir étendre son programme de récompenses à d’autres victimes de Lazarus.

