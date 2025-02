Lecture Zen Résumer l'article

Dans une publication remplie d’ironie, le patron du gang de hackers Lockbit, connu pour avoir piraté des hôpitaux, propose de fournir des documents confidentiels au nouveau directeur du FBI, nommé par Donald Trump.

Le gang Lockbit, auteur de nombreuses cyberattaques, y compris contre des hôpitaux en France (Corbeil-Essones, Cannes), tente de profiter de l’arrivée du nouveau directeur du FBI, Kash Patel, récemment nommé par Donald Trump.

Le patron du collectif de hackers a publié un message sur la plateforme darknet ce 25 février 2025, annonçant vouloir offrir à Kash Pastel une « archive d’informations classifiées ».

Le message sur la plateforme Lockbit. // Source : Numerama

Dans un long post, rempli d’ironie, le cybercriminel va dans le sens de la vague trumpiste et prétend que « cette information est destinée à renforcer la sécurité nationale des États-Unis d’Amérique. Elle vous permettra de découvrir la vérité, que notre frère, le président américain Donald Trump, cherche lui aussi à révéler », ajoute-t-il.

Il invite ensuite le directeur du FBI à le contacter personnellement, car ces infos « pourraient non seulement nuire à la réputation du FBI, mais le détruire en tant que structure ».

Kash Patel, le nouveau directeur du FBI. // Source : Fox

Kash Patel, fervent partisan de Donald Trump, est une figure controversée, particulièrement critiquée par l’opposition démocrate pour sa défense des émeutiers du Capitole et son soutien passé à la mouvance complotiste d’extrême droite QAnon.

Les pirates tentent d’amadouer le nouveau patron du FBI

L’identité du présumé chef de Lockbit a été révélée par le FBI et la police britannique il y a plus d’un an. Il s’agirait de Dmitry Khoroshev, un ressortissant russe toujours domicilié en Russie, selon les autorités et les experts en renseignement.

Dmitry Khoroshev, un des leaders des hackers de LockBit. // Source : NCA

Dans une opération coup de poing menée avec Europol, le FBI a frappé directement le gang de hackers, piratant leurs infrastructures et arrêtant plusieurs de ses membres.

Autrefois redouté, Lockbit peine aujourd’hui à retrouver sa puissance d’antan. Son activité a fortement diminué, et les forces de l’ordre ont gravement terni sa réputation, allant jusqu’à suggérer que son leader aurait, à plusieurs reprises, fourni des informations au FBI.

Le message publié par leur chef ce 25 février pourrait ainsi s’apparenter à une tentative de manipulation, exploitant les thèses complotistes auxquelles adhérerait le nouveau directeur du FBI.

