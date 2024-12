Vous prévoyez de revendre votre ancien smartphone ? Le plus important est de ne pas laisser ses données les plus sensibles à la merci de son futur acquéreur. Pour être sûr de n’omettre aucune étape, de leur sauvegarde à leur suppression, suivez le guide.

Dans quelques jours, vous ferez peut-être partie des quelques chanceuses et chanceux à découvrir un smartphone flambant neuf au pied de votre sapin. Si une fois votre nouveau mobile déballé et paramétré, vous êtes tenté de revendre l’ancien, veillez à bien sauvegarder vos données et à réinitialiser le smartphone aux paramètres d’usine.

Les mobiles regorgent en effet d’informations sensibles, comme vos photos, vos coordonnées bancaires, votre pièce d’identité ou encore votre carte vitale. Bien préparer son smartphone en vue de sa revente est donc primordial. Découvrez étape par étape la marche à suivre pour mettre à l’abri toutes vos données personnelles.

Sauvegarder TOUTES ses données

Avant même de penser à vider son smartphone et à ôter toutes vos informations personnelles, place à la sauvegarde. Pas question à ce stade de se précipiter au risque d’oublier certaines données. Et une fois votre mobile réinitialisé et vendu, inutile d’espérer remettre la main sur vos photos, vos contacts, vos SMS ou encore vos musiques.

Pour sauvegarder tout le contenu de son smartphone, plusieurs solutions sont possibles.

Le plus simple est de lancer une sauvegarde complète sur le compte cloud du fabricant. La plupart des marques proposent cette option et mettent à disposition des utilisateurs un espace de stockage en ligne plus ou moins significatif.

Google One permet de sauvegarder et restaurer facilement emails, photos et documents // Source : Google

Si vous aimez prendre des photos, des vidéos ou disposez d’une grande bibliothèque musicale, cette alternative risque d’être insuffisante, à moins de souscrire à une formule payante. Pour les détenteurs d’un smartphone Android, Google One peut venir en renfort en sauvegardant gratuitement jusqu’à 15 Go de données. Presque tout est pris en charge, depuis vos contacts, jusqu’à vos messages (emails, SMS) en passant par vos contenus multimédias et les applications installées depuis le Play Store. Cette option vous permet également de restaurer rapidement vos données sur votre nouveau mobile Android.

Autre possibilité : utiliser les applications de transfert intégrées dans votre ancien et votre nouveau smartphone. Par sécurité, évitez les applications tierces, qui risquent de collecter au passage et à votre insu une partie de vos données. Ensuite, accordez-vous quelques jours pour vérifier qu’il ne vous manque aucune application et aucune donnée sur votre nouveau mobile. C’est souvent à l’usage qu’on s’aperçoit d’un manquement.

Enfin, deux sécurités valant mieux qu’une, vous pouvez transférer manuellement sur votre PC l’ensemble des musiques, photos, vidéos et divers documents que vous avez téléchargés au fil du temps.

Déconnecter et déjumeler tous ses comptes et ses appareils connectés

Supprimer manuellement une application ne vous déconnecte pas nécessairement et une réinstallation peut suffire à les réactiver. Il est donc essentiel de déconnecter l’ensemble des comptes en ligne et surtout ceux qui sont jumelés à votre mobile. C’est notamment le cas de ceux de Google, d’iCloud, de votre banque ou de tout autre service en ligne sensible.

Profitez-en pour désactiver l’option de sécurité « localiser mon appareil », qui vous permettait d’effacer ou de bloquer à distance votre terminal en cas de perte ou de vol.

Si vous ne décochez pas cette option sur votre ancien iPhone, le futur acquéreur ne pourra pas l’utiliser // Source : Apple

Certaines applications enregistrent un smartphone spécifique comme point d’entrée pour vous identifier, veillez à bien rattacher votre nouveau mobile avant de tout déconnecter et désinstaller. Il est également temps de dissocier tous vos objets connectés comme votre montre, votre smartTV et vos divers appareils électroménagers intelligents.

Réinitialiser son smartphone

Après avoir pris soin de bien vérifier que vous n’avez rien omis de sauvegarder et après avoir branché votre smartphone au secteur, vous pouvez lancer sa réinitialisation intégrale et définitive. Toutes vos applications et toutes vos données seront alors supprimées.

Sur un mobile Android, cette option est accessible depuis le menu « Paramètres » / « Sauvegarder et réinitialiser » / « Réinitialiser ». Suivant les marques, ces intitulés peuvent changer sensiblement.

Une fois la sauvegarde achevée et vérifiée, place à la réinitialisation du smartphone pour effacer toutes ses données // Source : Ruan Richard Rodrigues via Unsplash

Pour les iPhone, il suffit de se rendre dans les « Réglages » / « Général » / « Transférer ou réinitialiser l’iPhone » / « Réinitialiser ».

Pour finir, n’oubliez pas d’ôter votre carte mémoire si vous en aviez ajouté une.

Voilà votre smartphone fin prêt à regagner le marché de la seconde main et du reconditionné ! Il ne reste plus qu’une dernière précaution à prendre pour vérifier que vos données personnelles ne tombent pas entre de mauvaises mains : un outil de cybersurveillance adapté comme Bitdefender Ultimate Security.

Une solution de cybersécurité pour être alerté en cas de vol de vos données

Le risque zéro n’existe pas. Malgré toutes les précautions préalablement citées, certains hackers disposent de puissants outils leur permettant de passer outre les réinitialisations d’usine et d’accéder à vos données. Si la probabilité d’être victime d’un tel vol est mince, lorsque la situation se produit, les désagréments sont lourds.

Avec un outil de cybersécurité adapté, vous pouvez rester serein suite à la revente de votre ancien mobile // Source : Vitaly Gariev via Unsplash

Heureusement, certaines solutions de cybersécurité comme Bitdefender Ultimate Security se chargent pour vous de surveiller vos données personnelles sur le web et le dark web, et de vous alerter en temps réel en cas de compromission de vos comptes ou d’usurpation d’identité. Mieux, l’outil vous donne les clés pour reprendre la main sur l’ensemble de vos données.

Ce puissant dispositif est également utile pour sécuriser tous vos nouveaux appareils et vous prémunir contre les principales menaces en ligne. Exceptionnellement, Bitdefender Ultimate Security est accessible à seulement 79 euros pour un an au lieu de 139,99 euros et protège jusqu’à 5 appareils. Voilà un bon investissement à réaliser avec une partie des fonds récoltés grâce à la vente de votre ancien smartphone.

