Vous savez ce qu’est un VPN, mais savez-vous pourquoi celui-ci s’appelle ainsi ?

Il est devenu en quelques années un sponsor omniprésent sur YouTube, au point de saturer l’espace médiatique. NordVPN s’est invité sur des centaines de chaînes, où les vidéastes vantent les avantages qu’il y a à utiliser un VPN sur Internet, et surtout le sien. Mais s’il y a un point qui n’est jamais évoqué à ce moment-là, c’est bien l’origine du nom de NordVPN.

Certes, ce n’est pas forcément ce que l’internaute cherche en priorité lorsqu’il se renseigne sur NordVPN : il veut plutôt connaître le prix du service par mois, ses performances, son niveau de sécurité, ce qu’il est possible de faire avec ou encore par quel pays transite la connexion du client. Et, accessoirement, des précisions sur les données qui peuvent être conservées par le service.

Des « idéaux nordiques »

Mais il n’y a pas de question vaine ou idiote. NordVPN s’avère être un mot-valise composé de deux segments, « Nord » et « VPN ». VPN est un acronyme qui veut dire Virtual Private Network, ou réseau privé virtuel. En somme, le nom de NordVPN reflète directement le but du service : fournir une connexion particulière et sécurisée à celles et ceux qui passent par lui.

Dans le cas d’un service comme NordVPN, le but est qu’un site à qui l’on rend visite ne puisse pas savoir la vraie provenance géographique de l’internaute. Pour cela, la connexion Internet peut passer par au moins un point de passage intermédiaire, que le VPN pilote. Le site visité verra la localisation du dernier point de passage, jamais la vraie position de l’internaute.

En passant par un VPN, vous pouvez faire passer votre connexion par divers pays. // Source : NordVPN

Et « Nord », alors ? Il fait référence à l’entreprise Nord Security, qui développe des produits de sécurité informatique — NordVPN bien sûr, mais aussi NordPass (un gestionnaire de mots de passe), NordLocker (un service de stockage et de partage de fichiers) et d’autres, comme NordLayer et NordWL. Et ce nom est justement censé refléter les idéaux de l’entreprise.

« NordVPN s’inspire des idéaux nordiques de confiance et d’innovation. Nous apprécions la liberté de choix de nos clients et nous nous efforçons d’innover avec notre technologie », peut-on ainsi lire sur le site officiel de la société. Pour autant, NordVPN n’est pas basé en Scandinavie ou dans un pays nordique. Au contraire, c’est beaucoup plus au Sud que le groupe opère : au Panama.