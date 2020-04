L'Autorité de la concurrence rejette la plainte de la plateforme de distribution de chaînes de télévision Molotov contre TF1 et M6, faute d'éléments probants.

Les chaînes TF1 et M6 ont-elles cherché à nuire à Molotov, du fait de l’arrivée prochaine de Salto, ce projet commun de vidéo à la demande par abonnement (SVOD) entre les deux groupes privés et France Télévisions ? C’est ce que prétendait le service de distribution de programmes de télévision, au point d’alerter l’Autorité de la concurrence pour les forcer à mettre un terme aux pratiques qui leur étaient attribuées.

Salto Salto est un projet de plateforme de SVOD entre TF1, M6 et France Télévisions qui devrait faire ses premiers pas cette année. Alors qu’un premier lancement devait survenir le 3 juin, puis une ouverture nationale en septembre, le site risque d’avoir du retard à l’allumage, entre à cause de la crise sanitaire.

Aucun élément de preuve

Cette action vient de se solder par un échec. L’Autorité de la concurrence annonce dans un communiqué paru le 30 avril le rejet de la plainte de Molotov contre TF1 et M6. L’institution a constaté « l’absence d’éléments probants » dans le dossier et cela pour aucun des trois griefs qui ont été formulés. Dans ces conditions, impossible de donner à l’affaire une suite quelconque, comme le déclenchement de mesures conservatoires à l’encontre des deux prétendus fautifs

La conclusion de l’Autorité de la concurrence sonne comme un désaveu de l’appréciation de la situation par Molotov.

« Aucun élément n’atteste de l’existence d’un état de dépendance économique dans lequel se trouverait Molotov » face à TF1 et M6, est-il indiqué. De plus, il n’y a rien qui ne démontre ni « l’existence d’une position dominante détenue collectivement » par TF1, M6 et France Télévisions, ni « l’existence d’un accord de volontés, explicite ou tacite, entre TF1 et M6 ayant pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence, en excluant Molotov du marché ».

L’inquiétude de Molotov était notamment nourrie par un incident ponctuel survenu l’été dernier, lorsque TF1 a coupé en juillet le signal de ses chaînes, de sorte qu’elles n’étaient plus visibles sur le service de distribution de programmes de télévision. L’incident n’a pas duré, puisque Molotov a ensuite récupéré un signal TNT pour poursuivre la retransmission des émissions du groupe.