Orange prépare les esprits à une éventuelle coupure de BFM TV, RMC Story et RMC Découverte sur son réseau. Un message d'avertissement apparaît désormais quand un abonné se rend sur l'une de ces chaînes.

Après Free, ce sera peut-être au tour d’Orange de couper l’accès BFM TV, RMC Story et RMC Découverte. Le patron de l’opérateur historique, Stéphane Richard, a expliqué fin août que c’est ce scénario qui se déroulera si aucun accord financier convenable n’est trouvé avec Altice, la maison-mère des trois chaînes de télévision. Et bien que des discussions entre les deux parties existent, la pression monte.

Preuve en est avec le message que l’opérateur est en train de diffuser auprès de ses clients. Sur Twitter, l’internaute SylvainGamalive a publié ce lundi 2 septembre des photos de son téléviseur sur lequel apparaît un message d’avertissement d’Orange. Dans celui-ci, il est rappelé qu’Altice « entend modifier profondément » les conditions de distribution de ses chaînes de la TNT gratuite et de leur replay.

Selon SylvainGamalive, ce message n’est apparu que dans la matinée du 2 septembre et est « encore présent sur les 3 chaînes BFM et RMC. Il apparaît quand on appuie sur OK lorsque ce pop-up est présent quand on viens sur l’une des chaînes ». Une seconde photo prise par SylvainGamalive montre l’encart informatif qui s’affiche en superposition du flux vidéo de RMC Découverte.

Un accord financier à trouver

Or pour l’opérateur, il est hors de question de payer pour le direct de chaînes gratuites. Le groupe est d’accord pour les rémunérer si elles ont des services associés, comme la TV de rattrapage, parce qu’il y a de la valeur ajoutée. Ce n’est pas le cas du flux linéaire. Orange estime qu’il y a déjà une forme de compensation, puisque BFM TV, RMC Story et RMC Découverte sont transportés gratuitement sur son réseau.

C’est pourquoi Orange suggère qu’il pourrait ne plus y avoir de distribution de ces trois chaînes son réseau. Cependant, même si les négociations échouaient, le groupe rappelle que l’accès aux chaînes peut être maintenu depuis le décodeur orange, en raccordant le décodeur à une antenne TNT. Le groupe fournit d’ailleurs un guide afin que sa clientèle soit accompagnée dans le raccordement.

De son côté, Free a cessé de retransmettre les flux de BFM TV, RMC Découverte et RMC Story sur son réseau depuis le 27 août. Cela étant, plusieurs alternatives existent pour y accéder quand même, au prix de quelques manipulations. Cependant, Altice mise plutôt sur une sortie de crise, car l’impact sur les audiences est là. D’après BFM TV, la part de la box dans son audience est estimée à 15 %.