Ubisoft a réalisé un meilleur chiffre d'affaires que prévu durant le trimestre écoulé. Les ventes sur PC ont été les plus importantes.

Ubisoft va-t-il devenir un gros acteur du segment PC ? En tout cas, les derniers chiffres, publiés le 17 juillet 2019, sont en train de donner raison à sa stratégie consistant à ne plus bouder cette cible. Alors que la PlayStation 4 pesait encore 38 % de son chiffre d’affaires durant le première trimestre de l’exercice 2018/2019, le PC est désormais en tête avec 34 % (contre 31 % pour la console de Sony).

C’est le signe que la décision de se rattacher à l’Epic Games Store — tout en conservant Uplay –, le lancement d’Anno 1800 et les opérations promotionnelles (exemple avec l’initiative Notre-Dame) ont porté leur fruit. Et Ubisoft ne va pas lever le pied avec son service par abonnement Uplay+, attendu pour le mois de septembre.

Ubisoft bat ses objectifs

« Les 34 % ont été poussés par Anno 1800, qui est une exclusivité PC, mais, même sans lui, nous avons observé des bonnes performances sur ce marché », souligne Yves Guillemot, CEO d’Ubisoft. Sur les ventes réalisées au sein de l’Epic Games Stores, il ne préfère pas entrer dans les détails mais indique quand même : « Ce que nous pouvons dire c’est que nous travaillons très bien, main dans la main, pour nous assurer que les ventes augmentent, réparties entre l’Uplay, qui réalise d’excellents chiffres, et l’Epic Games Store, qui augmente petit à petit. » En bref, la cohabitation entre les deux canaux de vente se passe bien, au grand dam de Steam et malgré la colère des joueurs (qui pestent contre les exclusivités de plateforme).

Pour Ubisoft, il n’y a que des bonnes nouvelles. Alors que la multinationale s’attendait à réaliser un chiffre d’affaires de 270 millions d’euros, il a finalement atteint les 314,2 millions d’euros. Il devrait être de 310 millions d’euros pour Q2. En cette période calme, ce sont les titres plus anciens qui ont alimenté cet élan, dans le sillage d’Assassin’s Creed Odyssey (meilleur sur la durée qu’Assassin’s Creed Origins), Rainbow Six Siege (« parmi les 10 titres les plus vendus de l’industrie sur les 5 dernières années ») et The Division 2.

Crédit photo de la une : Ubisoft Signaler une erreur dans le texte