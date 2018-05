Le site www.encombrantsparis.com essaie de faire payer 19,90 euros pour un service que la ville de Paris propose gratuitement. Problème : il ressemble énormément au site officiel de la capitale, et il est très bien référencé sur Google.

Une société a trouvé une manière de faire payer les Parisiens pour un service de retrait des encombrants… que la capitale propose pourtant gratuitement. Cette arnaque, repérée par le quotidien le Parisien en mars dernier, a beau avoir été signalée auprès procureur de la République, elle est toujours d’actualité.

Si vous cherchez à vous débarrasser d’une commode ou de gros appareils électroménagers, vous pouvez demander le retrait des vos encombrants gratuitement sur le site de la ville de Paris. En quelques clics, vous choisissez un lieu et une date, et les services de la ville viennent les récupérer.

Une tactique bien rodée

Mais depuis juillet 2017, un site internet intitulé encombrantsparis.com tente de faire payer pour un service exactement similaire. Le site a repris l’esthétique de celui, officiel, de la capitale.

Dans le code source de la page web, on peut voir que les personnes qui l’ont créée ont eu recours au logiciel HTTrack pour aspirer toutes les données du site dédié aux encombrants de la mairie de Paris, et les recopier facilement.

Autre problème : ce site est très bien référencé. Lorsque l’on tape « encombrants Paris » dans la barre de recherche de Google, il arrive souvent dans les cinq premiers résultats.

Le site, dont le nom de domaine a été enregistré le 31 juillet 2017 d’après whois, joue sur l’ambiguïté en proposant de remplir les mêmes informations que le site officiel de la ville de Paris, comme le le lieu et la catégorie d’objet.

Vous devez en revanche rajouter votre prénom, nom et numéro de téléphone, puis surtout, passer à la case « paiement ». Le site demande ensuite un règlement de 19,90 euros pour finaliser la prise en charge des encombrants.

La société utilise les services gratuits de la ville de Paris

L’entreprise a trouvé la tactique pour se dédouaner. En tout petit au bas de la page, un message prévient : « Site indépendant des services public ou des services de la mairie réservé au Parisiens âges de plus de 18 ans » (sic). Suivi de « Chaque parisien peut s’il le désire effectuer cette démarche gratuitement en se rendant sur les sites des administrations publics. »

La société prévient ainsi que si l’internaute préfère utiliser le service gratuit de la capitale, il « ne recevra pas notre aide et notre suivi pour son dossier ». Mais que signifie la prise en charge d’un dossier ?

La filouterie va plus loin. Comme l’a souligné le Parisien, une fois que vous avez rempli vos coordonnées et payé l’entreprise, elle va tout simplement aller remplir le formulaire de la ville de Paris elle-même, et ce sont les agents publics qui viennent ensuite récupérer les encombrants. En somme, la société vous fait remplir un formulaire et payer 19,90 euros… pour aller ensuite remplir trois cases sur un site internet qui propose le service gratuitement.

Contactée par Numerama à son adresse de prise de contact, la société derrière encombrantsparis.com n’a pas répondu à notre mail.