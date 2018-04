Nombreux étaient ceux qui attendaient une harmonisation entre les différents services proposés par Google. Ce jour arriverait en 2018, avec la disparition de Google Play Music qui devrait fusionner avec YouTube Red et muer en « YouTube Remix ».

Le streaming musical semble en pleine effervescence. D’après une source de Droid Life, Google se préparerait à faire fusionner ses deux services Google Play Music et YouTube Red pour YouTube Remix, dédié à la musique à la demande. Ce projet avait déjà fuité en décembre via une source de l’agence de presse Bloomberg : il était à ce moment prévu pour mars 2018.

Un nouveau saut dans le streaming musical

Pour l’instant, aucune date officielle de lancement n’a été communiquée à ce sujet mais la plateforme devrait voir le jour d’ici la fin de l’année 2018. Les services disparates de Google pouvaient engendrer une certaine confusion chez les usagers, cette fusion devrait remettre un peu d’ordre dans les offres de Google mais aussi satisfaire beaucoup d’internautes.

Cette harmonisation permettrait peut-être enfin à Google de rivaliser sur le marché du streaming musical, terrain où l’on rencontre beaucoup d’offres concurrentielles proposées par d’autres géants tels que Spotify, Apple ou même Amazon.

« La musique est très importante pour Google, il est donc crucial de proposer une offre embrassant les besoins des consommateurs et des artistes. Rien ne changera dans l’immédiat pour les utilisateurs et nous fournirons plusieurs notifications avant que les changements ne soient faits », a affirmé un porte-parole auprès de Droid Life. Il n’a pas été précisé de quelle manière Google comptait procéder, ni quelles fonctionnalités seront sauvegardées, mais on peut supposer qu’une lente migration sera faite entre l’ancien et nouveau service.