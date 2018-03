L'Autorité des marchés financiers publie une liste noire 15 sites proposant au public français d’investir dans des crypto-actifs mais qui ne se sont pas enregistrés auprès du régulateur. Une action en justice pour obtenir les sites illégaux pourrait survenir.

Voilà maintenant un petit moment que l’Autorité des marchés financiers observe la fièvre provoquée par la crypto-monnaie. Il faut dire que certaines devises, comme le Bitcoin, l’Ether, le Litecoin ont vu leur cours littéralement exploser en 2017, avant de dévisser lourdement après un certain nombre d’annonces et de mesures venant des autorités de régulation.

Et de toute évidence, l’Autorité des marchés financiers entend se faire entendre plus distinctement sur les monnaies électroniques. Au début du mois de décembre, elle mettait en garde les particuliers qui cherchaient à prendre le train en marche, en leur signifiant qu’un krach pouvait survenir à n’importe quel moment et qu’il pourrait alors perdre leur placement sans bénéficier d’un quelconque filet de sécurité.

Elle a eu le nez creux : quelques semaines plus tard, les principales crypto-monnaies ont vu leur cours s’effondrer.

Début 2018, c’est sur Twitter que l’AMF est intervenue pour recadrer Nabilla Benattia. La vedette de TV réalité avait en effet incité ses abonnés sur Snapchat d’investir dans le Bitcoin « les yeux fermés », en conseillant de passer par un site de trading avec lequel elle a des liens, ajoutant qu’il n’y a « rien à perdre » et que les sommes investies en Bitcoin sont « de l’argent que vous pouvez toujours récupérer ».

Liste noire en crypto-actifs

Cette fois, l’AMF monte d’un cran en plaçant sur une liste noire — celle sur les sites d’investissement dans des biens divers — 15 sites qui « continuent à communiquer et / ou démarcher le public en France sans que leur offre ne soit enregistrée », alors qu’ils ont pourtant été alertés par le régulateur « des nouvelles obligations qui s’imposent à elles », via la loi Sapin II, promulguée fin 2016.

« Les sociétés qui proposent sur le territoire français d’acquérir des droits sur des biens en mettant en avant la possibilité d’un rendement ou son équivalent économique sont soumises au régime de l’intermédiation en biens divers et à ce titre, leur offre doit disposer d’un numéro d’enregistrement délivré par l’AMF », rappelle le gendarme boursier.

Possibilité de blocage des sites

Dans son communiqué, le régulateur n’évoque pas pour le moment d’aller au-delà de la mise à l’index de ces sites web — il ne s’agit par ailleurs pas d’une liste exhaustive, est-il précisé. Toutefois, l’autorité pourrait aller plus loin, par exemple en saisissant la justice pour obtenir le blocage des sites web qui ne sont pas dans les clous de la loi. Cela s’est déjà produit pour des services financiers plus classiques.

Le code monétaire et financier contient des dispositions qui permettent d’envisager des ordonnances de blocage. Cependant, la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) peut aussi être mobilisée. C’est d’ailleurs par ce biais-là que l’AMF a assigné en 2014 les principaux FAI français (Orange, SFR, Bouygues Telecom, Free, Numericable, Darty, Colt et Outremer Telecom) pour qu’ils bloquent les deux sites.

Plus généralement, l’AMF fait une piqûre de rappel aux particuliers qui aimeraient gagner gros : il n’existe pas de rendement élevé sans risque élevé ; n’investissez que dans ce que vous comprenez ; informez-vous sur la société qui promet monts et merveilles ; et si vous investissez quand même, ne placez que des sommes que vous pouvez vous permettre de perdre.