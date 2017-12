Vous souhaitiez changer de forfait mobile ? SFR vous a de nouveau entendu : l'offre RED avec 30 Go de 4G, appels et SMS illimités pour 5 euros par mois sur Showroomprive.

Le forfait 1 Go de RED by SFR a évolué : l’offre comprend désormais 30 Go, et ce pour 5 euros par mois à l’occasion d’une vente privée, avec 3 Go supplémentaires utilisables depuis l’Union européenne et les DOM (hors Mayotte). Avec ce forfait, sans engagement, vous bénéficierez des appels, SMS, MMS illimités depuis la France et l’UE + DOM et d’un accès à SFR Presse (une sélection de plusieurs titres de presse accessibles sur tous supports numériques).

Le forfait reste classique par rapport aux offres mises précédemment en avant par la marque, la seule différence notable est son prix qui baisse de moitié à l’occasion de cette vente privée, et qui est valable à vie.

Vous êtes tentés par cette offre, mais vous ne savez pas comment faire pour garder votre numéro de téléphone actuel ? Pas de panique, vous pourrez conserver votre numéro : il vous suffira lors de la souscription de choisir l’option « conserver mon numéro de téléphone actuel ». Il vous faudra alors composer le 3179 pour récupérer par SMS votre numéro RIO et de l’indiquer dans le formulaire de commande avec le numéro que vous souhaitez conserver. Quelques jours plus tard, vous recevrez par SMS la date à laquelle la migration sera effective et il ne vous restera plus qu’à remplacer votre carte SIM.

