[Deal du Jour] Prixtel est un opérateur en ligne qui propose des forfaits 4G et 5G à des prix très intéressants. Ces forfaits s’adaptent en fonction de votre consommation de données. Le forfait Le Grand propose 100 Go de data pour à peine 10 €/mois, sur le réseau SFR.

C’est quoi, les forfaits Prixtel ?

Prixtel propose plusieurs forfaits flexibles 4G et 5G, dont le petit forfait Oxygène avec 20 Go de données, à partir de 6,99 € par mois. Les forfaits Le Grand et Le Géant proposent plus de data pour des prix avantageux. Le forfait Le Grand commence au prix de 9,99 € par mois pour 100 Go de données 4G. Le forfait Le Géant comment au prix de 15,99 /mois pour 150 Go de data en 5G, et monte jusqu’à 210 Go pour 21,99 € par mois.

Ces forfaits sont sans engagement. Notez que vous devrez débourser dès la commande le montant de la carte SIM qui s’élève à 10 €.

C’est quoi, ces forfaits Prixtel à partir de 6,99 €/mois ?

Contrairement aux forfaits traditionnels d’autres opérateurs, les forfaits proposés par Prixtel ne sont pas bloqués à une quantité de data maximum. Pour comprendre ce que l’opérateur propose par rapport à ses concurrents, consultez notre guide des meilleurs forfaits mobiles de 2023. L’opérateur dispose de petits forfaits à partir de 20 Go de données mobile, et vous permet de monter jusqu’à 210 Go de data, via son plus gros forfait.

Prixtel est un réseau virtuel qui passe par l’opérateur historique SFR. Le forfait Oxygène à 6,99 € ne propose certes pas un gros volume de data, mais en fonction de l’utilisation que vous faites de votre smartphone, c’est un nombre suffisant pour utiliser internet en 4G quand vous n’êtes pas connecté au Wi-Fi. Vous n’êtes bien sûr pas bloqué à 20 Go, et pouvez monter jusqu’à 60 Go pour un prix toujours raisonnable de 10,99 €/mois. Le forfait revient à un volume de 20 Go chaque début de mois. Et si vous avez besoin de plus de data 4G et 5G, le forfait Le Géant monte jusqu’à 210 Go. La 5G est gratuite avec ce dernier.

Ces forfaits comprennent les appels, SMS et MMS en illimités vers les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte), ainsi que 15 Go ou 25 Go de data à utiliser dans l’U.E et les DOM. Vous pouvez vous abonner à Prixtel en gardant votre numéro. La souscription à un nouveau forfait est simple grâce à votre numéro RIO (Relevé d’Identité Opérateur).

