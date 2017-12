Alors que Porsche a déjà promis une sportive 100 % électrique, le constructeur a révélé qu'une déclinaison hybride rechargeable de la mythique 911 devrait être lancée à l'horizon 2023.

Par sa fibre sportive, Porsche est attaché au thermique. Mais toujours est-il que le constructeur est bien obligé de se rendre à l’évidence : le marché tend de plus en plus vers l’électrique et il faut bien embrasser le courant également. On sait déjà qu’il travaille d’arrache-pied sur une version commerciale de la Mission E, un concept 100 % électrique prometteur. Mais Porsche va aussi électrifier ses modèles mythiques, à commencer par une nouvelle génération de 911 qui pourrait passer à l’hybride rechargeable en 2023.

911 hybride plug-in

On est encore loin du compte mais l’information, sans être gravée dans le marbre, nous vient quand même d’Oliver Blume, CEO de Porsche. Durant le Los Angeles Auto Show, il a confié dans les colonnes d’Automotive News : « Il sera important pour nous d’avoir une 911 hybride plug-in ». Les hautes sphères n’ont pas encore donné le feu vert mais l’intéressé paraît confiant et décidé. Cette déclinaison pourrait sortir en 2023, soit quatre ans après la prochaine refonte du légendaire coupé sportif.

« Le potentiel est là avec la nouvelle génération de batteries » assure Oliver Blume, qui justifie l’absence d’électrification à court terme en raison du poids des batteries actuelles, jugé trop important et susceptible de plomber les performances. Mais la future plateforme de la 911 devrait être à même de s’y accommoder davantage et pourra éventuellement accueillir une batterie autorisant plus de 70 kilomètres d’autonomie en mode pure électrique. Actuellement, la Porsche Panamera 4 E-Hybrid 2017, déjà rechargeable, ne dépasse pas les 50 km dans cette configuration. Un joli bond en avant.