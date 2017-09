Porsche va à son tour entrer dans la danse des voitures 100 % électrique à la faveur d'un concept Mission E qui deviendra une version commerciale en 2019. Le premier d'une longue série.

Tesla va bientôt se sentir moins seul sur le marché des sportives électriques. Et sa Model S s’apprête à affronter un concurrent de taille. Porsche a effectivement profité du salon automobile de Francfort pour annoncer la commercialisation en 2019 de son concept Mission E, sa première voiture quatre portes 100 % électrique dont le design s’inscrira entre ceux de la Panamera et de la 911. De l’avis même d’Oliver Blume, CEO du constructeur, il ne devrait pas changer par rapport au prototype dévoilé en 2015. Cette Mission E, qui réquisitionne beaucoup de main d’œuvre, sera bien évidemment la première d’une longue série.

Première Porsche 100 % électrique

La Mission E n’aura peut-être pas de bloc thermique. Mais ses performances n’en seront pas moins décoiffantes. Avec ses 600 chevaux sous le capot, le concept est capable d’avaler le 0 à 100 km/h en moins de 3,5 secondes pour une vitesse maximale de 250 km/h. C’est certes moins rapide qu’une Tesla Model S P100D (0 à 100 en 2,7 secondes) mais la firme allemande compte sortir plusieurs niveaux de puissance, sachant que le modèle d’entrée de gamme devrait coûter aux alentours de 80-90 000 $. C’est peu ou proue le même tarif qu’une Model S dans ses versions les moins chères et véloces (à partir de 74 000 €). Mais une P100D monte au-delà des 140 000 €.

Bien sûr, Porsche n’exclut pas de décliner sa Mission E et on peut penser qu’il y aura, à terme, des moutures encore plus sportives (S, GTS), un coupé et, pourquoi pas, un SUV.

Porsche promet par ailleurs une autonomie de 500 kilomètres et une recharge ultra rapide, capable de remplir 80 % de la batterie en un petit quart d’heure. Sur ce point, Matthias Müller, directeur général du groupe Volkswagen, n’oublie pas de faire référence aux arrêts au stand des sports mécaniques, sachant que Porsche a remporté les trois derniers 24 Heures du Mans avec sa 919 Hybrid.