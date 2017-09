WhatsApp devrait bientôt introduire une option en test depuis plusieurs mois : la possibilité de supprimer des messages qui ne sont pas encore arrivés à leur destinataire. La fonctionnalité serait même étendue aux notifications.

Vous venez d’envoyer un message sur WhatsApp à un ami, et là, vous le regrettez dans la demi-seconde qui suit. Que vous ayez gaffé, que vous vous soyez trompé de destinataire ou que vous ayez envoyé toute autre missive inappropriée, il est désormais trop tard, le message est sur le point d’être livré. Vous aimeriez bien pouvoir interrompre sa course, avant que votre texte ne s’affiche pour de bon dans l’app de votre contact ? Bientôt, ce sera possible.

En avril 2017, des utilisateurs de la version bêta du logiciel de WhatsApp avaient remarqué que l’app semblait tester une option permettant d’effacer les messages envoyés, et aussitôt regrettés. Or, cette fonctionnalité serait arrivée au terme de sa phase de tests, réalisés à la fois sur des appareils Android et iOS.

WhatsApp for Android : when the sender deletes the message for everyone, it will be updated in the Notification Center too [AVAILABLE SOON] pic.twitter.com/69fFUrXl35

— WABetaInfo (@WABetaInfo) September 12, 2017